Массовое подключение к теплу в Иркутской области начнется 15 сентября

Отопительный период в Иркутской области уже начат в Катангском, Бодайбинском, Казачинско-Ленском, Жигаловском и Нижнеилимском районах, в городе Саянске. По состоянию на 8:00 час. 14 сентября запущены в работу 36 котельных, подключены к теплу 974 объекта соцкультбыта – учреждения образования, здравоохранения, культуры, социального развития, 819 жилых домов. Об этом сообщают диспетчеры ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения», анализируя работу систем жизнеобеспечения в муниципалитетах Приангарья.

Фото: irkobl.ru

Массовое подключение к теплу жилых домов и объектов социально-культурной сферы в Иркутской области начнется с 15 сентября. Об этом сообщил первый заместитель губернатора – председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов. Он провел совещание с участием руководства ВСЖД, представителей собственников подвижного состава, транспортной прокуратуры, специалистов регионального министерства жилищной политики, энергетики и транспорта, на котором были рассмотрены вопросы организации доставки угля для бесперебойной работы котельных в населенных пунктах Приангарья.

Ежегодно Правительство Иркутской области за счет средств областного бюджета оказывает значительную финансовую поддержку муниципальным образованиям Иркутской области, предоставляя межбюджетные трансферты для расширения возможностей органов местного самоуправления по исполнению расходных обязательств, в том числе по оплате кредиторской задолженности и текущих платежей за коммунальные услуги (ресурсы). Финансовая помощь муниципальным образованиям из областного бюджета с начала 2018 года составила более 3,8 млрд рублей. Также своевременно осуществляется финансирование субсидии за счет средств областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов. С начала 2018 года профинансировано 1 млрд 789,5 млн рублей, в том числе 707 млн рублей – в целях приобретения и доставки топливно-энергетических ресурсов.

Как сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на министерство жилищной политики, энергетики и транспорта, в целом по субъекту потребность в топливе на отопительный период 2018 – 2019 гг. для котельных составляет 1,6 млн т угля (нормативный запас 277,3 тыс. тонн) и 73,6 тыс. т жидкого топлива (нормативный запас 18,0 тыс. тонн). По состоянию на 13 сентября 2018 г. фактический запас угля составляет 242,7 тыс. т (88% нормативного запаса) и жидкого топлива – 27,5 тыс. т (153%). Общий годовой объем потребляемого угля котельными и ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго» в области превышает 11 млн т.

Участники совещания отметили, что бесперебойное прохождение наступающего отопительного периода является общей социально значимой задачей всех участников транспортного рынка, поэтому необходимо отлаживать эффективное взаимодействие с целью исключения каких-либо сбоев в поставках топлива.

