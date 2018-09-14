Промсвязьбанк запустил акцию «Переход к лучшему»

В рамках акции компании, осуществляющие, в том числе расчеты по государственному оборонному заказу (ГОЗ), могут открыть в Промсвязьбанке расчетный счет и оформить доступ в интернет-банк «Мой бизнес» без комиссий, платежи и ведение счета по которому будут бесплатны в течение трех месяцев. Кроме этого бесплатно можно получить корпоративную карту, подключить зарплатный проект и эквайринг по специальному тарифу, воспользоваться скидкой 90% на подключение к оператору фискальных данных на 1 год, а также оформить ряд других льгот и скидок.

«Промсвязьбанк готов предложить предпринимателям, в том числе кооператорам ГОЗ, открытие расчетного счета через выездных менеджеров, что экономит время бизнесмена и позволяет ему не отвлекаться от управления бизнесом, обеспечить удобные и быстрые расчеты как в офисе, так и через интернет-банк. Предоставить большой выбор программ обслуживания, учитывающих объем операций клиента, доступное и понятное финансирование – овердрафт, факторинг, кредиты и кредитные линии, в т.ч. онлайн-кредитование, не требующее посещения офиса, гарантийное обеспечение участия в тендерах – все это адаптировано под потребности клиентов МСП. А для обеспечения контроля своих контрагентов предприниматель сможет воспользоваться сервисом «Светофор», встроенным в интернет и мобильный банки», - отметил вице-президент Промсвязьбанка Роман Гаврилов.

Открыть счет, воспользовавшись акцией, можно как в офисах Промсвязьбанка, так и через выездных менеджеров, зарезервировав счет на сайте, или позвонив в колл-центр банка.