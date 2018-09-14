ВТБ поддержит осенний велопарад в Москве

16 сентября в Москве состоится ставший уже традиционным «Осенний велопарад». В этот раз темой мероприятия станут мультфильмы. В параде ожидается участие нескольких десятков тысяч любителей велопрогулок. Генеральным партнером выступит банк ВТБ и проект «Велобайк».

Маршрут «Осеннего велопарада» составит 30 км и пройдет по центральным улицам и набережным. Старт запланирован на 12:00 от Останкинского проезда. Там будет работать ремонтная зона от Велобайка, где участники смогут проверить свои велосипеды перед парадом. Финишировать велосипедистам предстоит в парке Красная Пресня.

Участие в «Осеннем велопараде» является бесплатным. Любой желающий может воспользоваться своим велосипедом или взять в прокате у «Велобайка» банка ВТБ. В день проведения парада «Велобайк» установит специальные расценки для поездок, начавшихся с 10:00 до 16:00 и длительностью до 6 часов. Их стоимость составит 100 руб. для всех типов доступа (поездки до одного часа сохранят стандартные условия).

Анна Лебедева, генеральный директор «Велобайка» ВТБ, отметила: «Осенний велопарад традиционно проходит по очень интересному маршруту. Участники проедут фактически через весь город и смогут полюбоваться красивыми видами с необычных ракурсов. Мы рады, что в этом году вновь смогли поддержать эту традицию. Последний в этом году «Осенний велопарад» даст старт акции «На работу на велосипеде», которая пройдет с 16 по 23 сентября».

«Московский велопарад» проводится с 2012 года. Организаторами выступают компания «Letsbikeit.ru» и Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Ознакомиться с подробностями мероприятия можно на официальном сайте велопарада .

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