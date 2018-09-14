Более 84 млрд рублей планируется направить на дороги и строительство в Иркутской области до 2024 года

В сферу строительства и дорожного хозяйства Иркутской области до 2024 года планируется направить более 84 млрд рублей. Это предусматривает региональная госпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019 – 2024 годы.

Фото: irkobl.ru

Программа станет составной частью первого пятилетнего плана, предложенного губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на первого заместителя губернатора Иркутской области Руслана Болотова, который участвовал 14 сентября в научно-практической конференции «Инновации на дорогах Восточной Сибири».

– Предполагается, что для выполнения этой программы из областного бюджета будет выделено 48 млрд рублей, а из федеральной казны привлечено более 35 млрд рублей, средства местных бюджетов составят 1 млрд рублей. Наша цель, чтобы дороги были качественными и служили долго. А для этого строителям необходимо изучать и использовать новые разработки и технологии, повышать квалификацию, – отметил Руслан Болотов.

Национальный проект по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог предусматривает увеличение на 50% доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям и снижение на 10% по сравнению с 2017 годом доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки.

Председатель регионального правительства отметил, что это колоссальный объем работ, от которых зависят качество жизни людей и социально-экономическое развитие региона. В Приангарье за пять лет предстоит построить более 200 км и отремонтировать более 350 км региональных дорог.