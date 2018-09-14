Эльвира Набиуллина готова к решительным действиям, рубль укрепляется

В ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ практически перешёл к нейтральной денежно-кредитной политике, то есть при сохранении текущих рыночных условий повышения ставки в дальнейшем не потребуется.

Впрочем, учитывая прогноз Центробанка на ускорение инфляции в 2019 году до 5-5,5%, а также возможных санкциях США и нестабильности на развивающихся рынках, на следующих заседаниях повышение ставки всё-таки может потребоваться.

Важно, что глава ЦБ подтвердила готовность к активным действиям. Это касается и дальнейшего повышения ставки в случае необходимости и помощи российским банкам в случае санкций западных стран. Стоит понимать, что сейчас курс рубля зависит в большей степени от геополитики (санкций США к РФ) и динамики валют развивающихся стран. Центробанк не может полностью управлять курсом в сложившихся условиях, но это и не является целью, главное в текущей ситуации - сохранять холодную голову и быть готовым к решительным действиям.

Судя по сегодняшнему решению по ставке и пресс-конференции Набиуллиной, с этим всё в порядке, это должно успокоить инвесторов. Если не последует новых громких заявлений о санкциях к России, на следующей неделе рубль продолжит укрепление - курс доллара откатится к 67-67,5 руб., а евро опустится ниже 79 руб.

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари