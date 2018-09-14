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ЦБ прервал цикл смягчения монетарной политики, начавшийся в январе 2015 года

14 сентября 2018

Совет директоров ЦБ РФ по итогам заседания 14 сентября принял решение повысить ключевую ставку на +0,25 б.п. до 7,5%. Дмитрий Харлампиев, директор по аналитике КИБ банка «Открытие», отмечает, что это не совпало с  их ожиданиями, а также прогнозами большинства опрошенных Bloomberg и Thomson Reuters участников рынка - 95% респондентов:

– Официальный комментарий оказался ожидаемо жестким и указал на существенное усиление проинфляционных рисков с последнего заседания Совета директоров и на намерение регулятора в будущем оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки. Повышение бенчмарка де-факто прервало цикл смягчения монетарной политики, начавшийся в январе 2015 года.

ЦБ РФ пересмотрел в сторону повышения прогноз по инфляции на 2019, повысив его на +1,0 п.п. до 5,0-5,5% на конец периода с учетом принятого решения по ставке и приостановки покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. По итогам текущего года регулятор рассчитывает на рост ИПЦ в диапазоне 3,8 – 4,2%, напомним, ранее прогнозный диапазон составлял 3,5 – 4,0%. Отмечается, что на фоне курсовой волатильности выросли инфляционные ожидания населения и предприятий, причем последние могут начать отражать ожидаемое повышение НДС в ценах уже в конце текущего года. Целевой уровень регулятора в 4,0% по инфляции, как ожидается, теперь может быть достигнут на ранее первой половины 2020 года.  

Регулятор констатирует рост доходности ОФЗ  - по факту порядка +90 б.п. с последней декады июля и повышение ставок на кредитно-депозитном рынке, отмечая, что повышение ключевой ставки будет способствовать сохранению положительной реальной доходности депозитов и поддерживать привлекательность сбережений.

Прогнозный темп роста ВВП на текущий год остался неизменным – в диапазоне +1,5-2,0%, при этом прогноз на 2019 год ухудшен с +1,5-2,0% до +1,2-1,7%. Данное изменение мотивируется сдерживающим влиянием на деловую активность от планируемого повышения НДС. На более длительном горизонте – до 2021 года регулятор рассчитывает на ускорение темпов роста по мере реализации запланированных структурных мер.   

Главные проинфляционные риски, по мнению ЦБ РФ, на данном этапе связаны с высокой неопределенностью внешних условий и их влиянием на финансовые рынки. Прямо указывается, что дальнейший рост доходностей на развитых рынках и отток капитала с развивающихся рынков могут привести к сохранению волатильности и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Напомним, что девальвация национальной валюты, как правило, транслируется в динамику ИПЦ с коэффициентом 0,1 и лагом до года.  

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Отдельно отмечено, что Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Таким образом, вполне логично, что в случае ухудшения указанных параметров может произойти формирования цикла ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

Если говорить о реакции внутреннего рынка, то, пожалуй, наиболее заметным было движение обменного курса рубля – локально порядка -80 коп. до 67,6 руб., что вполне закономерно и экономически оправданно. Рынок акций показал минимальные изменения, некоторый рост РТС связан с курсовой динамикой. Доходности ОФЗ практически не изменились, так как данное решение ЦБ уже было заложено в цены даже с учетом коррекции (снижение доходности) в последние дни.    


/ СИА /
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