ЦБ подтвердил, что не заинтересован в слабом рубле

Решение ЦБ РФ не было для нас неожиданностью. Мы допускали повышение ставки на 25 базисных пунктов с вероятностью 60%. Как и предполагалось, регулятор весьма внимательно следил за ситуацией на внешних рынках, где усилились тенденции по оттоку капитала с развивающихся рынков. Также ЦБ включил внешние условия в набор факторов, которые ещё больше сместили баланс в сторону проинфляционных рисков., отмечает Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»:

– Мы полагаем, что инфляция в начале 2019 года может оказаться вблизи 5%, но ЦБ оказался ещё более радикальным, прогнозируя 5-5,5% на конец 2019 года. Соответственно, столь существенное изменение прогноза побудило ЦБ к действию.

Естественно, что защитой от многих инфляционных тенденций является рубль, который с начала года потерял почти 20% относительно доллара. Чтобы не провоцировать его дальнейшее ослабление, ЦБ РФ продлил мораторий на покупку валюты до декабря. Повышение ставки благотворно скажется на рынке ОФЗ, где международные инвесторы ожидают более высокой доходности, чтобы оправдать сохранение своих инвестиций в условиях глобального бегства капитала из риска.

Для рынка решение ЦБ имеет большое значение. В последние месяцы наблюдался дефицит внимания властей к проблеме ослабления национальной валюты, что намекало участникам торгов на желательность такой тенденции. После действий ЦБ по стабилизации ситуации можно уже говорить о том, что заинтересованности в девальвации рубля нет.