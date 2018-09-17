ВТБ провел расширенное заседание Консультационного совета акционеров

В Москве состоялось расширенное заседание Консультационного совета акционеров ВТБ (КСА) под председательством члена Наблюдательного совета банка Игоря Репина. В мероприятии приняли участие представители банка ВТБ, Банка России, Российского института директоров (РИД) и Ассоциации профессиональных инвесторов (АПИ).

Темой очередного заседания КСА стала система корпоративного управления в группе ВТБ. Представители банка рассказали о том, как строится взаимодействие акционеров с Наблюдательным советом и руководством банка, каким образом осуществляется управление дочерними компаниями, какие инициативы и подходы использует банк при взаимодействии с институциональными инвесторами и розничными акционерами.

Особое внимание было уделено ходу реализации «дорожной карты» по внедрению в деятельность ВТБ положений кодекса корпоративного управления, разработанного Банком России. В настоящий момент внедрено более 90% от общего числа положений кодекса. «ВТБ является одним из лидеров по выполнению рекомендаций кодекса корпоративного управления. Это подтверждается и высоким рейтингом 7++, присвоенным банку ВТБ Российским институтом директоров, а также рейтингом Открытого Правительства по внедрению положений кодекса в деятельность госкомпаний», - отметила Екатерина Никитчанова, заместитель директора – руководитель экспертного центра РИД.

Представители РИД, АПИ и Банка России также отметили лидерство ВТБ в области взаимодействия с миноритарными акционерами, выделили открытость банка при раскрытии информации и проведении корпоративных действий, дали высокую оценку организации деятельности Наблюдательного совета и Общих собраний акционеров. Члены Консультационного совета акционеров также обратили внимание на наличие возможности постоянного взаимодействия миноритариев с топ-менеджментом, регулярно проводимые встречи с акционерами в различных регионах и программу специальных предложений для акционеров как на уникальную для российского рынка практику.

Участники заседания также наметили «точки роста», обрисовав ряд направлений по дальнейшему развитию. В их числе – участие акционеров в формировании новой стратегии развития, раскрытие дополнительных показателей в отчетности и годовом отчете банка и усиление информационного сопровождения мероприятий, направленных на совершенствование корпоративного управления в группе ВТБ.