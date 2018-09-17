Альфа-Банк финансирует строительство «Мануфактур Боско» Михаила Куснировича

Альфа-Банк открыл кредитные линии в объеме 1,6 млрд рублей Группе компаний Bosco Di Ciliegi, основным акционером которой является Михаил Куснирович. Срок линий — около 9 лет. Заемные средства будут направлены на финансирование проекта по созданию современного текстильного производства в Калужской области. Общий объем инвестиций в проект составит 2,3 млрд рублей, из них 709 млн рублей — собственные средства Группы компаний Bosco Di Ciliegi.

На «Мануфактурах Боско» планируется отшивать одежду нескольких ценовых сегментов: люксового (6% от общего объема), премиального (23%) и среднего (71%). Продукция будет выпускаться не только под маркой Bosco, но и по заказу европейских премиальных брендов. Основной ассортимент фабрики: ветровки, куртки и пуховики. Плановая проектная мощность, из расчета работы в одну смену, составит 2 млн изделий в год, из них около 1,9 млн — трикотажная одежда (футболки, футболки-поло, шорты), 128 тыс — верхняя одежда (куртки, пуховики, пальто).

«Мы рады выступить финансовым партнером этого яркого и амбициозного проекта. Уникальный опыт Bosco di Ciliegi в fashion-индустрии и хорошее финансовое положение компании создают все условия для его успешной реализации», — отметил член правления Альфа-Банка Максим Першин.

«Группа компаний Bosco нацелена на развитие производственной базы в России. Проект позволит поставлять на российский рынок качественную одежду отечественного производства и снизить зависимость России от импортной продукции», — подчеркнул основатель Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.