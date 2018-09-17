Корпоративный университет Сбербанка примет I Международную олимпиаду школьников по экономике

С 15 по 21 сентября Россия впервые примет Международную олимпиаду школьников по экономике. Мероприятие состоится при поддержке фонда Сбербанка «Вклад в будущее» и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

В соревнованиях примут участие команды школьников из 15 стран мира. Олимпиада состоит из трех туров, в ходе которых конкурсантам предстоит решать экономические и математические задачи, бизнес-кейсы, выполнять практические задания по финансовой грамотности, писать эссе. Цель заданий — проверить умение решать комплексные задачи и дать понимание устройства современной экономики.

Итоги олимпиады будет подводить международное жюри в личном и командном зачете. Попечительский совет возглавил лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Гарвардского университета Эрик Маскин, который прочитает лекцию для участников.

У каждого российского школьника будет уникальная возможность проверить свои знания на фоне участников олимпиады. Ее первый тур будет проходить в формате экономической онлайн-игры; для участия в игре нужно зарегистрироваться на сайте finance.ecolymp.org; рекомендуемый возраст участников — 12–18 лет, а сроки проведения — с 15 сентября по 15 октября.

Белла Златкис, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбербанк активно участвует в реализации национальной стратегии по повышению финансовой грамотности населения, которая была утверждена Правительством РФ в 2017 году. Традиционно особое внимание мы уделяем экономическому просвещению молодежи – поколения, которому предстоит развивать отечественную финансовую систему в соответствии с мировыми вызовами. Очень надеемся, что опыт участия в экономической онлайн-игре даст миллионам школьников представление о реалиях финансового мира и поможет освоить наиболее эффективные финансовые инструменты для защиты и преумножения личных финансов – как в игре, так и в реальной жизни».

Подробнее об олимпиаде можно узнать на сайте: https://ecolymp.org/.