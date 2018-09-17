Дальневосточный банк разъясняет, как правильно указать реквизиты за осуществление Банком России юридически значимых действий (госпошлины)

Дальневосточный банк разъясняет, как заполнить платеж за осуществление Банком России юридически значимых действий (госпошлины).
Уважаемые клиенты! ПАО «Дальневосточный банк» информирует вас о том, что на официальном сайте Банка России размещены актуальные реквизиты для оплаты за совершение юридически значимых действий (госпошлины) по администрируемым Банком России платежам. Вы можете получить платежный документ в автоматизированном режиме, используя программный комплекс «Конструктор платежных поручений» из раздела «Национальная платежная система» официального сайта Банка России.