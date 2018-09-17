БКС объединит брокерское и банковское обслуживание юридических лиц — ВВ2В в новой онлайн-системе

Инновационная система дистанционного предоставления финансовых услуг для среднего и крупного бизнеса будет представлять собой единое окно, открывающее клиенту доступ не только к управлению продуктами, услугами и счетами компании, но и к торговым и неторговым поручениям.

Онлайн-решение является совместным проектом БКС Брокера и БКС Банка.

В едином виртуальном пространстве клиенты ФГ БКС смогут эффективно управлять своими активами, получать финансирование, торговать на бирже, существенно экономя время.

Система ВВ2В (Bank & Broker to Business) совместит в себе функционал классического онлайн-банка для юридических лиц и возможности брокерского обслуживания.

Новый сервис позволит клиентам в режиме реального времени получать оптимальные решения их текущих задач и индивидуальные предложения, основанные на анализе их финансового потока. Предприятия смогут пользоваться аналитикой по рынку и инструментами повышения доходности, включая инвестиционное проектирование и управление капиталом.

В числе преимуществ системы — высокоскоростные технологии в области торговли на валютной, фондовой и товарной биржах, интеллектуальная автоматизация ручного труда, позволяющая клиенту получать более точные и взвешенные решения, учитывающие его индивидуальные потребности.

На данный момент у компаний есть возможность подать заявку на подключение к системе и получить год бесплатного обслуживания. Срок акции до 31 декабря 2018 года.