Повышение ставки до 7,5% говорит о сжатии рублевой ликвидности

ЦБ РФ по итогам заседания в пятницу 14 сентября впервые с 2014 года повысил ключевую ставку на 25 б.п. до 7,5%, ссылаясь на изменение внешних условий и существенное усиление проинфляционных рисков. При этом регулятор ужесточил риторику и высказался о планах оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки с учетом динамики инфляции и темпов роста экономики, отмечает Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



– Само повышение ставки на 25 б.п. можно отнести, скорее, к полумере. Повышение на такую величину выглядит в большей степени как сигнал к разворачиванию курса денежно-кредитной политики под давлением обстоятельств. О снижении ключевой ставки теперь не может быть и речи.



Повышение ставки говорит о сжатии рублевой ликвидности и играет в пользу укрепления российской валюты. Вероятность поднятия ставки на текущем заседании ЦБ оценивалась рынком невысоко, поэтому после новости о решении регулятора курс доллара США резко снизился до 67,6 руб./$. Тем не менее такое снижение следует считать краткосрочной реакцией рынка.