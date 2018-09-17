650 тысяч рублей вернул житель Приангарья бывшей супруге, чтобы продать дом

Житель г. Шелехова Иркутской области оплатил задолженность перед бывшей супругой после вынесения судебным приставом постановления о запрете на проведение регистрационных действий в отношении недвижимого имущества.

Во время бракоразводного процесса и раздела имущества семьи Шелеховский городской суд Иркутской области обязал гражданина выплатить бывшей жене 650 тысяч рублей. Однако, исполнять решение суда мужчина не спешил, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

В связи с этим судебным приставом было вынесен запрет на проведение регистрационных действий в отношении находящегося в собственности у должника жилого дома с земельным участком в поселке городского типа Большой Луг Шелеховского района.

При обращении в местный отдел Управления Росреестра по Иркутской области для оформления сделки купли-продажи дома должнику было отказано. Мужчина сразу обратился к судебному приставу, который ему объяснил, что запрет не снимут до того момента, пока задолженность не будет оплачена полностью. Неплательщик изыскал деньги и оплатил задолженность. Только после этого ограничение на проведение регистрационных действий в отношении недвижимости было отменено, что позволило гражданину продать свое имущество.