Иркутскстат: где в Приангарье больше невест?

В преддверии Пробной переписи населения Росстат подготовил подборку топ-10 «мужских» и топ-10 «женских» регионов страны. За женихами рекомендуют отправляться на Чукотку, там на 1000 мужчин всего 956 дам. А «город невест» переехал из Иваново в Ярославскую область, где на 1000 представителей сильного пола приходится 1223 барышни.

Иркутская область тоже оставляет представителям сильного пола возможность быть более привередливыми в выборе спутницы жизни. По данным Иркутскстата, на 1000 мужчин приходится 1164 дамы. Причем со временем женское доминирование усиливается. В 2000 году на 1000 мужчин приходилось 1115 женщин, в 2010 – 1158.

Ближе к паритету полов сельская местность, там на каждую 1000 мужчин всего 38 «лишних» женщин, а в городах и поселках городского типа ситуация напряженная: 1201 дама на 1000 потенциальных кавалеров.

Гендерный перекос объясняется просто: продолжительность женской жизни в Иркутской области – 75 лет, а мужчины живут в среднем на 12 лет меньше. Оттого и «невесты», в основном, не молоды. Молодым дамам не стоит особо волноваться, на их долю сверстников мужского пола достаточно. Правда, в возрастной группе от 19 до 21 года и среди 25-летних уже начинает проявляться небольшой женский численный перевес, а стабильным он становится, начиная с возраста в 34 года. Но в это время мужской дефицит ощущается слабо: на 1000 мужчин – всего 1009 дам. Для женщин постарше проблема спутника жизни становится острее, свой личный полувековой юбилей многие из них могут встретить в одиночестве (на 1000 мужчин – 1156 женщин). С каждой новой «круглой» датой в расчете на 1000 сверстников мужского пола дам становится все больше: 1391, 1851, в 80 лет – 2864, в 90 – 4187, а за порогом 90-летия «аксакалок» в юбке в 4,5 раза больше, чем их мужчин-ровесников.

В Приангарье городом невест можно считать областной центр, здесь наиболее ярко выражено женское доминирование – 1252 дамы на 1000 мужчин. Могут быть весьма разборчивыми и немолодые женихи в Свирске (1240 женщин на 1000 мужчин), Черемхово (1230), Братске (1221), а также в Шелехове, Слюдянском и Эхирит-Булагатском районах(1208-1214).

Практически равенство полов зафиксировано в Баяндаевском районе, где на каждую 1000 мужчин всего 2 «дополнительных» женщины. Близки к гендерной идиллии также Иркутский, Ольхонский, Братский, Тайшетский, Тулунский, Усть-Илимский, Осинский районы, там «излишек» дам – всего 13-39 в расчете на 1000 кавалеров.

И только в двух районах некоторую привередливость могут показать невесты, проще всего найти спутника жизни в Зиминском и Катангском районах (на 1000 мужчин – соответственно 979 и 996 женщин).

Точные данные о населении и его составе будут получены в результате Всероссийской переписи 2020 года. А в октябре текущего года в ходе Пробной переписи будет полностью учтено население двух районов: Нижнеудинского и Катангского.

