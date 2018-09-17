Правительство Забайкальского края получило кредит в Промсвязьбанке

Промсвязьбанк выиграл конкурс, объявленный Министерством финансов Забайкальского края на привлечение кредитных ресурсов.

В июле были объявлены аукционы на право заключения контрактов по предоставлению кредитных ресурсов для погашения долговых обязательств региона. Общая сумма лимитов 500 000 000 рублей. Принимая участие в четырех аукционах, Промсвязьбанк стал победителем во всех лотах и новым кредитором бюджета Забайкальского края.

Промсвязьбанк впервые в регионе выиграл подобный конкурс и теперь сможет предоставить две кредитные линии бюджету края для бесперебойного выполнения обязательств перед населением.

Промсвязьбанк — государственный системнозначимый банк, входит в топ-10 крупнейших универсальных банков России, является опорным банком для операций по крупным государственным контрактам и государственному оборонному заказу.