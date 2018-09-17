Новости Завершилась международная выставка SibWoodExpo в Сибэкспоцентре 14 сентября 2018 года завершилась международная выставка SibWoodExpo, которая впервые была проведена совместно с немецкой компанией «Дойче Мессе АГ» – крупнейшим организатором международных выставок новейших достижений деревообрабатывающей промышленности. В этом значимом для нашего региона событии приняли участие ведущие компании лесоперерабатывающей промышленности. Экспонентами выступили не только российские, но и зарубежные представители из таких стран как: Швеция, Германия, Финляндия и Эстония. Участники обменялись опытом, провели переговоры, а также заключили долгосрочные контракты о сотрудничестве.

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр»

Представители компании «Дойче Мессе» отметили, что они в свою очередь очень рады сотрудничеству с Сибэкспоцентром, ведь Иркутская область на протяжении многих лет является лидером лесодобывающей отрасли в Российской Федерации, и именно этот факт и повлиял на решение зарубежных партнеров сделать такой масштабный совместный проект – выставка SibWoodExpo.

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр»

Ключевым событием выставки SibWoodExpo стала научно-практическая конференция «Новые тенденции и технологии в лесопромышленном комплексе. Биоэнергетика», в которой приняли участие ученые из ведущих университетов Германии, а также представители топ – менеджмента компании «Дойче Мессе». Выступающие поделились своим опытом и знаниями о новейших технологиях переработки древесных отходов, производстве топлива и материалов на основе древесины, об актуальных тенденциях развития технологий в лесном хозяйстве, которые активно применяются не только в Германии, но и по всей Европе, а также рассказали предпринимателям, как все это можно внедрять и использовать предприятиям лесного комплекса Иркутской области. Со словами приветствия выступил заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Николай Игоревич Ковальчук: «Эта конференция важна для нас, прежде всего, тем, что стратегия развития лесного комплекса предполагает наличие новых технологий, которые должны быть направлены на глубокую переработку древесины. Хотелось бы, чтобы по результатам этой конференции участники, получив для себя новые знания, воплотили их в реальные проекты. Мы надеемся, что рекомендованные нами технологии непременно будут внедрены на территории Иркутской области».

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр»

На научно-практической конференции первый вице-президент «Дойче Мессе АГ» Александр Вурст поприветствовал всех присутствующих, обозначив какую важную роль в развитии лесной промышленности имеет данное мероприятие. Далее свои доклады представили германские спикеры. Одним из первых выступил представитель попечительского совета по лесной промышленности и оборудованию KWF GmbH Рудигер Штайб. Он рассказал присутствующим о новых тенденциях и технологиях, применяемых в лесном хозяйстве Германии, о работе над различными источниками энергии, а также о разработке специального оборудования – усовершенствованные машины, удобные в управлении и имеющие высокую проходимость по любой неровной поверхности. Благодаря такой технике, почве практически не наносится никакого вреда. Представитель компании LINCK Сергей Герцен показал ролик, в котором демонстрировалась пошаговая работа деревообрабатывающего станка. Он подробно рассказывал о стадиях обработки древесины, заостряя внимание на каждом моменте видео. Также на конференции профессор кафедры производства биомассы и логистики Роттенбергского университета леса Франк Бродбек презентовал тему производства древесных гранул и рынок топливных пеллет в Германии. Профессор, доктор технических наук, директор Фраунгоферского института исследований древесины им. Вильгельма Клаудица Богумил Казаль рассказал об использовании древесины в строениях при экстремальных нагрузках. С докладом «Актуальное состояние ЛПК в России. Проблемы и пути их решения» выступили генеральный директор Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Равильевич Иртуганов. Технический директор ООО «Лесная компания» Александр Андреевич Пекарец представил инновационное производство древесноугольных брикетов. А также к.т.н. доцент, Эксперт Государственной Думы пятого созыва комитета по энергетике, участник Технологических платформ «Малая распределительная энергетика и «Биоэнергетика» Дмитрий Сергеевич Калинин представил в своем докладе новую технологию энергоэффективного использования кородревесных отходов.

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр»

11 сентября состоялся традиционный III Областной лесной форум, на котором обсуждались вопросы развития лесного комплекса Иркутской области. Было отмечено, что количество лесных пожаров на разных территориях Иркутской области значительно сократилось, и это очень важный момент, так как лесная промышленность является для области базовой отраслью. Иркутская область действительно уникальный субъект, который обладает большой лесосырьевой базой – более 60-ти млн гектар, запас древесины составляет 9 млрд кубометров. И ключевая задача – рациональное использование ресурсов.

Также состоялась презентация стратегии развития лесного комплекса Иркутской области, помимо этого рассказали об инвестиционных возможностях лесопромышленного комплекса, рассмотрели перспективы развития рынка СГИ в России, представили новые подходы к ведению охотничьего хозяйства и многое другое.

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр»

На лесном форуме генеральный директор ОАО «Сибэкспоцентр» Андрей Геннадьевич Шаповалов представил внимаю презентацию выставки SibWoodExpo-2019. Главными направлениями выставки станут глубокая переработка леса, технология производства продукции с высокой добавленной стоимостью, лесоохрана и восстановление леса, подготовка кадров в лесной отрасли и борьба с лесными пожарами. Он отметил, что во время работы выставки будут впервые проведены соревнования по программе «DEMODAY», в ходе которых ведущие производители лесной техники выполнят показательные работы на открытой лесной площадке.

12 сентября состоялся круглый стол на тему: «Инструменты государственной поддержки стимулирования инновационного развития лесопромышленного комплекса», на котором заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Николай Игоревич Ковальчук рассказал о главных целях: «Сегодня главной задачей является значительное повышение объема глубокой переработки, что даст возможность уйти от поставок круглого леса на экспорт. Цель нашей встречи – определить те моменты, которые помогут развитию лесного комплекса, в том числе меры государственной поддержки в реализации проектов. Важно понять, какие проблемы существуют в реализации данной поддержки. Следует отметить и то, что в лесном комплексе существует проблема организации незаконных скупок российской древесины иностранными компаниями. Поэтому нам сегодня очень важно обсудить все эти вопросы».

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр»

Таким образом, на круглом столе широко обсудили меры государственной поддержки ЛПК, а также инструменты содействия кредитования малого и среднего бизнеса. Были затронуты актуальные вопросы финансирования и поддержки предприятий лесного комплекса Иркутской области. Предприниматели получили полную информацию о существующих программах финансирования, а также оценили условия предоставления займов: ставки, сроки, льготные проекты и т.д. Представители компании «Дойче Мессе» отметили, что они в свою очередь очень рады сотрудничеству с Сибэкспоцентром, ведь Иркутская область на протяжении многих лет является лидером лесодобывающей отрасли в Российской Федерации, и именно этот факт и повлиял на решение зарубежных партнеров сделать такой масштабный совместный проект – выставка SibWoodExpo.Ключевым событием выставки SibWoodExpo стала научно-практическая конференция «Новые тенденции и технологии в лесопромышленном комплексе. Биоэнергетика», в которой приняли участие ученые из ведущих университетов Германии, а также представители топ – менеджмента компании «Дойче Мессе». Выступающие поделились своим опытом и знаниями о новейших технологиях переработки древесных отходов, производстве топлива и материалов на основе древесины, об актуальных тенденциях развития технологий в лесном хозяйстве, которые активно применяются не только в Германии, но и по всей Европе, а также рассказали предпринимателям, как все это можно внедрять и использовать предприятиям лесного комплекса Иркутской области. Со словами приветствия выступил заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Николай Игоревич Ковальчук:Хотелось бы, чтобы по результатам этой конференции участники, получив для себя новые знания, воплотили их в реальные проекты. Мы надеемся, что рекомендованные нами технологии непременно будут внедрены на территории Иркутской области».На научно-практической конференции первый вице-президент «Дойче Мессе АГ» Александр Вурст поприветствовал всех присутствующих, обозначив какую важную роль в развитии лесной промышленности имеет данное мероприятие.Одним из первых выступил представитель попечительского совета по лесной промышленности и оборудованию KWF GmbH Рудигер Штайб. Он рассказал присутствующим о новых тенденциях и технологиях, применяемых в лесном хозяйстве Германии, о работе над различными источниками энергии, а также о разработке специального оборудования – усовершенствованные машины, удобные в управлении и имеющие высокую проходимость по любой неровной поверхности. Благодаря такой технике, почве практически не наносится никакого вреда. Представитель компании LINCK Сергей Герцен показал ролик, в котором демонстрировалась пошаговая работа деревообрабатывающего станка. Он подробно рассказывал о стадиях обработки древесины, заостряя внимание на каждом моменте видео. Также на конференции профессор кафедры производства биомассы и логистики Роттенбергского университета леса Франк Бродбек презентовал тему производства древесных гранул и рынок топливных пеллет в Германии. Профессор, доктор технических наук, директор Фраунгоферского института исследований древесины им. Вильгельма Клаудица Богумил Казаль рассказал об использовании древесины в строениях при экстремальных нагрузках. С докладом «Актуальное состояние ЛПК в России. Проблемы и пути их решения» выступили генеральный директор Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Равильевич Иртуганов. Технический директор ООО «Лесная компания» Александр Андреевич Пекарец представил инновационное производство древесноугольных брикетов. А также к.т.н. доцент, Эксперт Государственной Думы пятого созыва комитета по энергетике, участник Технологических платформ «Малая распределительная энергетика и «Биоэнергетика» Дмитрий Сергеевич Калинин представил в своем докладе новую технологию энергоэффективного использования кородревесных отходов.11 сентября состоялся традиционный III Областной лесной форум, на котором обсуждались вопросы развития лесного комплекса Иркутской области. Было отмечено, что количество лесных пожаров на разных территориях Иркутской области значительно сократилось, и это очень важный момент, так как лесная промышленность является для области базовой отраслью.Также состоялась презентация стратегии развития лесного комплекса Иркутской области, помимо этого рассказали об инвестиционных возможностях лесопромышленного комплекса, рассмотрели перспективы развития рынка СГИ в России, представили новые подходы к ведению охотничьего хозяйства и многое другое.На лесном форуме генеральный директор ОАО «Сибэкспоцентр» Андрей Геннадьевич Шаповалов представил внимаю презентацию выставки SibWoodExpo-2019. Главными направлениями выставки станут глубокая переработка леса, технология производства продукции с высокой добавленной стоимостью, лесоохрана и восстановление леса, подготовка кадров в лесной отрасли и борьба с лесными пожарами. Он отметил, что во время работы выставки будут впервые проведены соревнования по программе «DEMODAY», в ходе которых ведущие производители лесной техники выполнят показательные работы на открытой лесной площадке.12 сентября состоялся круглый стол на тему: «Инструменты государственной поддержки стимулирования инновационного развития лесопромышленного комплекса», на котором заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Николай Игоревич Ковальчук рассказал о главных целях:Цель нашей встречи – определить те моменты, которые помогут развитию лесного комплекса, в том числе меры государственной поддержки в реализации проектов. Важно понять, какие проблемы существуют в реализации данной поддержки. Следует отметить и то, что в лесном комплексе существует проблема организации незаконных скупок российской древесины иностранными компаниями. Поэтому нам сегодня очень важно обсудить все эти вопросы».Таким образом, на круглом столе широко обсудили меры государственной поддержки ЛПК, а также инструменты содействия кредитования малого и среднего бизнеса. Были затронуты актуальные вопросы финансирования и поддержки предприятий лесного комплекса Иркутской области. Предприниматели получили полную информацию о существующих программах финансирования, а также оценили условия предоставления займов: ставки, сроки, льготные проекты и т.д. 13 сентября в рамках выставки состоялась молодежная площадка, на которой прошел круглый стол среди молодежи «Будущее лесов Сибири», на нем собрались студенты четырех крупнейших вузов региона: ИРНИТУ, ИРГУПС, БГУ, а также Братского государственного университета. Темами круглого стола стали лучшие молодежные инициативы в сфере лесного комплекса. Ребята рассказали о негативном влиянии транспортной монополии, о разработке технологий утилизации отходов лесопромышленного комплекса и многом другом. В завершении круглого стола состоялся кейсовый чемпионат между студентами. Его темой стали инновационные продукты лесного комплекса.

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр»

Также в ходе выставки на открытой площадке Сибэкспоцентра прошли показательные выступления «Лесоруб» и резьба по дереву. Специалисты своего дела соревновались, предоставляя на суд жюри настоящие произведения искусства. Из обычного кругляка получались целые скульптуры. Зрители могли лицезреть необычайно тяжелую, и в то же время захватывающую работу мастера. Благодарственное письмо было вручено руководителю проекта «Лукоморье на Байкале» Бутенко Ивану Ивановичу, за создание из деревянного массива потрясающей скульптуры медведя.

14 сентября состоялась торжественная церемония закрытия и награждение участников международной специализированной выставки SibWoodExpo. Все без исключения экспоненты получили памятные дипломы. Золотую звезду вручили Министерству лесного комплекса Иркутской области, компаниям EstererWdGmbh, «Эланд», «Стройдомэкспорт», «Ками», «Алтайлестехмаш», «Вуд Профи Машинери», «Спецприцеп», «Тимбермаш Байкал», «Link», «VeistoOy», «ГУФСИН России по Иркутской области». Серебряной звезды удостоились «Компания-НБ», «Лесной комплекс Сибири», «KvarnstrandsVerktygAB», «Группа «Илим», «Капиталстрой», «Jartek», «Русфорест Магистральный», «Инд Тимбер», а также «АНС Грейфер».

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр»

С уверенностью можно сказать, что выставка SibWoodExpo прошла на достойном уровне. Российско-германское сотрудничество действительно дает мощнейший толчок для развития лесной промышленности нашего региона. И те знания и практики, которыми поделились зарубежные спикеры с представителями местного бизнеса, в будущем смогут положительно повлиять на уровень всей лесной отрасли. Также в ходе выставки на открытой площадке Сибэкспоцентра прошли показательные выступления «Лесоруб» и резьба по дереву. Специалисты своего дела соревновались, предоставляя на суд жюри настоящие произведения искусства. Из обычного кругляка получались целые скульптуры. Зрители могли лицезреть необычайно тяжелую, и в то же время захватывающую работу мастера. Благодарственное письмо было вручено руководителю проекта «Лукоморье на Байкале» Бутенко Ивану Ивановичу, за создание из деревянного массива потрясающей скульптуры медведя.Все без исключения экспоненты получили памятные дипломы. Золотую звезду вручили Министерству лесного комплекса Иркутской области, компаниям EstererWdGmbh, «Эланд», «Стройдомэкспорт», «Ками», «Алтайлестехмаш», «Вуд Профи Машинери», «Спецприцеп», «Тимбермаш Байкал», «Link», «VeistoOy», «ГУФСИН России по Иркутской области». Серебряной звезды удостоились «Компания-НБ», «Лесной комплекс Сибири», «KvarnstrandsVerktygAB», «Группа «Илим», «Капиталстрой», «Jartek», «Русфорест Магистральный», «Инд Тимбер», а также «АНС Грейфер».С уверенностью можно сказать, что выставка SibWoodExpo прошла на достойном уровне. Российско-германское сотрудничество действительно дает мощнейший толчок для развития лесной промышленности нашего региона. И те знания и практики, которыми поделились зарубежные спикеры с представителями местного бизнеса, в будущем смогут положительно повлиять на уровень всей лесной отрасли. info1

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