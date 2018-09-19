Рост цен на жилье в России сдерживается фактором снижения доходов населения

За год (со II квартала 2017 года по II квартал 2018 года) рост цен на жилье в России составил 1,5%, говорится в исследовании Global House Price Index (GHPI) международной консалтинговой компании Knight Frank. По данному показателю Россия заняла 46 место из 57 стран-участниц рейтинга. Совокупный рост цен на жилье во всем мире за данный период составил 4,7%.

Global House Price Index Knight Frank основан в 2006 году. Индекс позволяет отслеживать и сравнивать ценовую динамику рынков жилья в национальной валюте в 57 странах. Индекс подсчитывается на ежеквартальной основе с использованием официальной государственной статистики и данных Центрального банка, где это возможно.

Основной тренд – увеличение числа стран и регионов, демонстрирующих ежегодный рост цен на жилье, в то время как средний темп роста цен во всем мире замедляется. Текущий индекс продемонстрировал самый слабый годовой темп прироста с III квартала 2016 года - всего 4,7%.

Несмотря на то, что в меньшем числе стран наблюдается снижение цен на жилье, там, где отмечена положительная динамика, цены увеличиваются более умеренными темпами. Растущая стоимость финансовых средств, неопределенный политический и экономический климат, валютная нестабильность в ряде стран, вероятнее всего, сдерживают спрос.

Яркий пример такой ситуации – Гонконг. Ожидается, что в ближайшие месяцы рынок жилья в городе, который лидировал в рейтинге десять раз с 2009 года, охладится в результате роста ставок по кредитам. В Гонконге, как и в Сингапуре, Новой Зеландии, за последние три месяца в силу вступили новые законы, регулирующие рынок недвижимости.

По сравнению с предыдущим кварталом цены на жилье в России выросли: с 0,3% до 1,5%. Однако в ретроспективе страна потеряла позиции в глобальном рейтинге GHPI: в прошлом году (период со II квартала 2016 года по II квартал 2017 года) она занимала 27 место с динамикой 5,5%.

По словам директора департамента консалтинга и аналитики компании Knight Frank Ольги Широковой, рост цен на жилье в целом по России сдерживается фактором снижения реальных доходов населения. При этом предложение превышает спрос, что также не дает расти цене 1 кв. м. Что касается московского рынка, то здесь ситуация несколько иная, наблюдается как рост объема предложения, так и увеличение спроса в 2018 году относительно предыдущего года, а средневзвешенная цена 1 кв. м в целом по рынку показывает рост, в основном, за счет роста строительной готовности объектов.

Николай Пашков, генеральный директор Knight Frank St Petersburg отмечает, что из-за планировавшихся к 1 июля 2018 г. изменений в российское законодательство по жилищному строительству, средняя цена жилья массового спроса увеличилась на 8% (со II квартала 2017 года по II квартал 2018 года). Жилье высокого класса показало за год умеренную динамику – не более 3%, что обусловлено спецификой предложения, характеризующейся преимущественно сданными объектами, по которым динамика цены за счет строительной готовности нивелирована.

Мальта опередила Гонконг и стала лидером в рейтинге GHPI. По данным Центрального банка Мальты, цены на жилье выросли на 17% за год. Ограниченность предложения и быстрорастущая технологическая отрасль на фоне стабильной экономической ситуации (рост ВВП в 2017 году составил 6,6%) поддерживают спрос на жилье на высоком уровне.

Центральная и Восточная Европа демонстрируют существенный рост цен на жилье. В Латвии, Словении и Венгрии цены увеличились в пределах 12%-14% за период с июня 2017 по июнь 2018 года, а в целом по региону средний рост составил 8% по сравнению с 5,1% в остальной Европе. Причины такого роста в усилении экономики, улучшении занятости и более широкой доступности ипотечных кредитов с низкой ставкой.

Только в семи странах (12% из тех, что представлены в рейтинге) зарегистрировано снижение цен за год, и ни в одной стране или территории не зафиксировано двузначное снижение цен на жилье за последние шесть кварталов. Пять лет назад падение цен на жилье отмечалось в 30% стран, а десять лет назад, после финансового кризиса, этот показатель достигал 70%.

Несмотря на то, что цены на жилье в Турции за год выросли на 11%, согласно последним данным Центрального банка Турецкой Республики, инфляция в стране составила 16%, поэтому в реальном выражении цены все же снижаются.

15 сентября состоялась 10-летняя годовщина краха инвестиционного банка Lehman Brothers и начала мирового финансового кризиса 2008 года. Краткий обзор изменения цен на жилье за этот период показывает, что в 12 из 57 стран мира, в том числе в Испании, Ирландии, Италии, Греции и России, средние цены на жилье по-прежнему ниже уровня III квартала 2008 года.