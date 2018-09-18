Промышленное производство в России замедлило рост

Промышленное производство в России в августе замедлило рост в годовом выражении до 2,7% с июльских 3,9%, по итогам восьми месяцев он составил 3,1%, сообщает Росстат. С исключением сезонного и календарного факторов в августе наблюдается рост на 0,3%, как и в июле.

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари, оценивает данные по промпроизводству за август как умеренно-негативные. Рост составил 2,7% г/г и 0,3% м/м. Если смотреть в секторальном разрезе, то локомотивом роста на фоне высоких цен на нефть продолжает выступать добывающий сектор(+4,5% г/г), при этом рост обрабатывающего сегмента составил 2,2%.

Впрочем, если судить по другим индикаторам, данные могли быть и более слабыми: индекс деловой активности, рассчитываемый PMI, в августе составил 48,9 пунктов и уже 4 месяца подряд находится ниже уровня 50 пунктов, что может свидетельствовать о замедлении темпов роста российской экономики.