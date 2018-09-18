В августе 2018 года российские банки выдали «рекордный» 1 миллион кредитных карт

В августе 2018 года количество выданных новых кредитных карт составило 1 млн, увеличившись на 56,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (0,64 млн. ед.). Стоит отметить, что выдача более 1 миллиона новых кредитных карт в месяц была зафиксирована впервые за всю историю наблюдений НБКИ.
В августе 2018 года самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) было отмечено в Москве (62,2 тыс. ед.), Московской области (47,7 тыс. ед.), Краснодарском крае (33,9 тыс. ед.), Свердловской области (33,8 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (33,7 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (30,5 тыс. ед.).
При этом самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в августе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) была зафиксирована в Липецкой (+329,0%), Белгородской (+110,1%), Свердловской (+88,5%) и Тульской (+82,3%) областях, а также в Республике Татарстан (+81,2%). В то же время, наименьшие темпы роста были отмечены в Хабаровском крае (+12,3%), Иркутской области (+19,7%), Республике Бурятия (+20,1%), а также в Приморском (+21,1%) и Красноярском (+23,3%) краях. В Москве и Санкт-Петербурге выдача новых кредитных карт в августе 2018 года выросла на 49,0% и 41,5% соответственно.
«Банки продолжают наращивать темпы роста выдачи новых кредитных карт, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Такая динамика объясняется тем, что кредитование с использованием кредитных карт удобно не только банкам, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, но и самим заемщикам. В том числе, благодаря привлекательным условиям по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов и др.), а также простоте и удобству их использования».
Динамика выдачи новых кредитных карт в регионах РФ в августе 2018 года в сравнении с августом 2017 года (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования), в ед.
|
|
По регионам
|
август 2017, ед.
|
август 2018, ед.
|
Изменение,
в %
|
1
|
г. Москва
|
41 743
|
62 183
|
49,0%
|
2
|
Московская область
|
30 973
|
47 650
|
53,8%
|
3
|
Краснодарский край
|
22 376
|
33 856
|
51,3%
|
4
|
Свердловская область
|
17 912
|
33 760
|
88,5%
|
5
|
г. Санкт-Петербург
|
23 794
|
33 677
|
41,5%
|
6
|
Республика Башкортостан
|
17 290
|
30 492
|
76,4%
|
7
|
Челябинская область
|
18 243
|
28 866
|
58,2%
|
8
|
Кемеровская область
|
17 796
|
28 171
|
58,3%
|
9
|
Республика Татарстан
|
15 216
|
27 572
|
81,2%
|
10
|
Красноярский край
|
21 730
|
26 800
|
23,3%
|
11
|
Новосибирская область
|
18 685
|
26 121
|
39,8%
|
12
|
Самарская область
|
14 347
|
24 790
|
72,8%
|
13
|
Ростовская область
|
14 808
|
24 730
|
67,0%
|
14
|
Иркутская область
|
19 843
|
23 748
|
19,7%
|
15
|
Оренбургская область
|
12 132
|
20 537
|
69,3%
|
16
|
Нижегородская область
|
12 964
|
20 461
|
57,8%
|
17
|
Алтайский край
|
13 736
|
19 784
|
44,0%
|
18
|
Пермский край
|
11 672
|
19 460
|
66,7%
|
19
|
Омская область
|
12 198
|
19 304
|
58,3%
|
20
|
Волгоградская область
|
11 333
|
18 899
|
66,8%
|
21
|
Липецкая область
|
4 403
|
18 887
|
329,0%
|
22
|
Саратовская область
|
10 489
|
18 124
|
72,8%
|
23
|
Приморский край
|
13 075
|
15 839
|
21,1%
|
24
|
Ставропольский край
|
7 973
|
14 325
|
79,7%
|
25
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
8 572
|
14 098
|
64,5%
|
26
|
Воронежская область
|
8 172
|
12 977
|
58,8%
|
27
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
|
8 567
|
12 746
|
48,8%
|
28
|
Ленинградская область
|
7 500
|
11 691
|
55,9%
|
29
|
Белгородская область
|
5 349
|
11 240
|
110,1%
|
30
|
Хабаровский край
|
10 007
|
11 233
|
12,3%
|
31
|
Удмуртская Республика
|
6 272
|
10 589
|
68,8%
|
32
|
Томская область
|
6 318
|
9 573
|
51,5%
|
33
|
Тульская область
|
5 152
|
9 394
|
82,3%
|
34
|
Республика Саха (Якутия)
|
7 001
|
9 000
|
28,6%
|
35
|
Чувашская Республика
|
5 002
|
8 506
|
70,1%
|
36
|
Республика Бурятия
|
6 931
|
8 323
|
20,1%
|
37
|
Архангельская область
|
5 109
|
8 308
|
62,6%
|
38
|
Ярославская область
|
5 440
|
8 079
|
48,5%
|
39
|
Кировская область
|
5 117
|
7 970
|
55,8%
|
40
|
Пензенская область
|
4 620
|
7 965
|
72,4%
При этом самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в августе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) была зафиксирована в Липецкой (+329,0%), Белгородской (+110,1%), Свердловской (+88,5%) и Тульской (+82,3%) областях, а также в Республике Татарстан (+81,2%). В то же время, наименьшие темпы роста были отмечены в Хабаровском крае (+12,3%), Иркутской области (+19,7%), Республике Бурятия (+20,1%), а также в Приморском (+21,1%) и Красноярском (+23,3%) краях. В Москве и Санкт-Петербурге выдача новых кредитных карт в августе 2018 года выросла на 49,0% и 41,5% соответственно (Таблица 2).
«Банки продолжают наращивать темпы роста выдачи новых кредитных карт, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Такая динамика объясняется тем, что кредитование с использованием кредитных карт удобно не только банкам, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, но и самим заемщикам. В том числе, благодаря привлекательным условиям по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов и др.), а также простоте и удобству их использования».