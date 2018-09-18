В августе 2018 года российские банки выдали «рекордный» 1 миллион кредитных карт

В августе 2018 года количество выданных новых кредитных карт составило 1 млн, увеличившись на 56,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (0,64 млн. ед.). Стоит отметить, что выдача более 1 миллиона новых кредитных карт в месяц была зафиксирована впервые за всю историю наблюдений НБКИ.

В августе 2018 года самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) было отмечено в Москве (62,2 тыс. ед.), Московской области (47,7 тыс. ед.), Краснодарском крае (33,9 тыс. ед.), Свердловской области (33,8 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (33,7 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (30,5 тыс. ед.).

При этом самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в августе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) была зафиксирована в Липецкой (+329,0%), Белгородской (+110,1%), Свердловской (+88,5%) и Тульской (+82,3%) областях, а также в Республике Татарстан (+81,2%). В то же время, наименьшие темпы роста были отмечены в Хабаровском крае (+12,3%), Иркутской области (+19,7%), Республике Бурятия (+20,1%), а также в Приморском (+21,1%) и Красноярском (+23,3%) краях. В Москве и Санкт-Петербурге выдача новых кредитных карт в августе 2018 года выросла на 49,0% и 41,5% соответственно.

«Банки продолжают наращивать темпы роста выдачи новых кредитных карт, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Такая динамика объясняется тем, что кредитование с использованием кредитных карт удобно не только банкам, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, но и самим заемщикам. В том числе, благодаря привлекательным условиям по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов и др.), а также простоте и удобству их использования».

Динамика выдачи новых кредитных карт в регионах РФ в августе 2018 года в сравнении с августом 2017 года (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования), в ед.

По регионам август 2017, ед. август 2018, ед. Изменение, в % 1 г. Москва 41 743 62 183 49,0% 2 Московская область 30 973 47 650 53,8% 3 Краснодарский край 22 376 33 856 51,3% 4 Свердловская область 17 912 33 760 88,5% 5 г. Санкт-Петербург 23 794 33 677 41,5% 6 Республика Башкортостан 17 290 30 492 76,4% 7 Челябинская область 18 243 28 866 58,2% 8 Кемеровская область 17 796 28 171 58,3% 9 Республика Татарстан 15 216 27 572 81,2% 10 Красноярский край 21 730 26 800 23,3% 11 Новосибирская область 18 685 26 121 39,8% 12 Самарская область 14 347 24 790 72,8% 13 Ростовская область 14 808 24 730 67,0% 14 Иркутская область 19 843 23 748 19,7% 15 Оренбургская область 12 132 20 537 69,3% 16 Нижегородская область 12 964 20 461 57,8% 17 Алтайский край 13 736 19 784 44,0% 18 Пермский край 11 672 19 460 66,7% 19 Омская область 12 198 19 304 58,3% 20 Волгоградская область 11 333 18 899 66,8% 21 Липецкая область 4 403 18 887 329,0% 22 Саратовская область 10 489 18 124 72,8% 23 Приморский край 13 075 15 839 21,1% 24 Ставропольский край 7 973 14 325 79,7% 25 Ханты-Мансийский АО - Югра 8 572 14 098 64,5% 26 Воронежская область 8 172 12 977 58,8% 27 Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 8 567 12 746 48,8% 28 Ленинградская область 7 500 11 691 55,9% 29 Белгородская область 5 349 11 240 110,1% 30 Хабаровский край 10 007 11 233 12,3% 31 Удмуртская Республика 6 272 10 589 68,8% 32 Томская область 6 318 9 573 51,5% 33 Тульская область 5 152 9 394 82,3% 34 Республика Саха (Якутия) 7 001 9 000 28,6% 35 Чувашская Республика 5 002 8 506 70,1% 36 Республика Бурятия 6 931 8 323 20,1% 37 Архангельская область 5 109 8 308 62,6% 38 Ярославская область 5 440 8 079 48,5% 39 Кировская область 5 117 7 970 55,8% 40 Пензенская область 4 620 7 965 72,4%

При этом самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в августе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) была зафиксирована в Липецкой (+329,0%), Белгородской (+110,1%), Свердловской (+88,5%) и Тульской (+82,3%) областях, а также в Республике Татарстан (+81,2%). В то же время, наименьшие темпы роста были отмечены в Хабаровском крае (+12,3%), Иркутской области (+19,7%), Республике Бурятия (+20,1%), а также в Приморском (+21,1%) и Красноярском (+23,3%) краях. В Москве и Санкт-Петербурге выдача новых кредитных карт в августе 2018 года выросла на 49,0% и 41,5% соответственно (Таблица 2).

«Банки продолжают наращивать темпы роста выдачи новых кредитных карт, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Такая динамика объясняется тем, что кредитование с использованием кредитных карт удобно не только банкам, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, но и самим заемщикам. В том числе, благодаря привлекательным условиям по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов и др.), а также простоте и удобству их использования».