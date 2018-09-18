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В августе 2018 года российские банки выдали «рекордный» 1 миллион кредитных карт

18 сентября 2018

В августе 2018 года количество выданных новых кредитных карт составило 1 млн, увеличившись на 56,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (0,64 млн. ед.). Стоит отметить, что выдача более 1 миллиона новых кредитных карт в месяц была зафиксирована впервые за всю историю наблюдений НБКИ.

В августе 2018 года самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) было отмечено в Москве (62,2 тыс. ед.), Московской области (47,7 тыс. ед.), Краснодарском крае (33,9 тыс. ед.), Свердловской области (33,8 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (33,7 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (30,5 тыс. ед.). 

При этом самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в августе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) была зафиксирована в Липецкой (+329,0%), Белгородской (+110,1%), Свердловской (+88,5%) и Тульской (+82,3%) областях, а также в Республике Татарстан (+81,2%). В то же время, наименьшие темпы роста были отмечены в Хабаровском крае (+12,3%), Иркутской области (+19,7%), Республике Бурятия (+20,1%), а также в Приморском (+21,1%) и Красноярском (+23,3%) краях. В Москве и Санкт-Петербурге выдача новых кредитных карт в августе 2018 года выросла на 49,0% и 41,5% соответственно.

«Банки продолжают наращивать темпы роста выдачи новых кредитных карт, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Такая динамика объясняется тем, что кредитование с использованием кредитных карт удобно не только банкам, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, но и самим заемщикам. В том числе, благодаря привлекательным условиям по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов и др.), а также простоте и удобству их использования».

Динамика выдачи новых кредитных карт в регионах РФ в августе 2018 года в сравнении с августом 2017 года (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования), в ед.

 

По регионам

август 2017, ед.

август 2018, ед.

Изменение,

в %

1

г. Москва

41 743

62 183

49,0%

2

Московская область

30 973

47 650

53,8%

3

Краснодарский край

22 376

33 856

51,3%

4

Свердловская область

17 912

33 760

88,5%

5

г. Санкт-Петербург

23 794

33 677

41,5%

6

Республика Башкортостан

17 290

30 492

76,4%

7

Челябинская область

18 243

28 866

58,2%

8

Кемеровская область

17 796

28 171

58,3%

9

Республика Татарстан

15 216

27 572

81,2%

10

Красноярский край

21 730

26 800

23,3%

11

Новосибирская область

18 685

26 121

39,8%

12

Самарская область

14 347

24 790

72,8%

13

Ростовская область

14 808

24 730

67,0%

14

Иркутская область

19 843

23 748

19,7%

15

Оренбургская область

12 132

20 537

69,3%

16

Нижегородская область

12 964

20 461

57,8%

17

Алтайский край

13 736

19 784

44,0%

18

Пермский край

11 672

19 460

66,7%

19

Омская область

12 198

19 304

58,3%

20

Волгоградская область

11 333

18 899

66,8%

21

Липецкая область

4 403

18 887

329,0%

22

Саратовская область

10 489

18 124

72,8%

23

Приморский край

13 075

15 839

21,1%

24

Ставропольский край

7 973

14 325

79,7%

25

Ханты-Мансийский АО - Югра

8 572

14 098

64,5%

26

Воронежская область

8 172

12 977

58,8%

27

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

8 567

12 746

48,8%

28

Ленинградская область

7 500

11 691

55,9%

29

Белгородская область

5 349

11 240

110,1%

30

Хабаровский край

10 007

11 233

12,3%

31

Удмуртская Республика

6 272

10 589

68,8%

32

Томская область

6 318

9 573

51,5%

33

Тульская область

5 152

9 394

82,3%

34

Республика Саха (Якутия)

7 001

9 000

28,6%

35

Чувашская Республика

5 002

8 506

70,1%

36

Республика Бурятия

6 931

8 323

20,1%

37

Архангельская область

5 109

8 308

62,6%

38

Ярославская область

5 440

8 079

48,5%

39

Кировская область

5 117

7 970

55,8%

40

Пензенская область

4 620

7 965

72,4%

При этом самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в августе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) была зафиксирована в Липецкой (+329,0%), Белгородской (+110,1%), Свердловской (+88,5%) и Тульской (+82,3%) областях, а также в Республике Татарстан (+81,2%). В то же время, наименьшие темпы роста были отмечены в Хабаровском крае (+12,3%), Иркутской области (+19,7%), Республике Бурятия (+20,1%), а также в Приморском (+21,1%) и Красноярском (+23,3%) краях. В Москве и Санкт-Петербурге выдача новых кредитных карт в августе 2018 года выросла на 49,0% и 41,5% соответственно (Таблица 2).

«Банки продолжают наращивать темпы роста выдачи новых кредитных карт, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Такая динамика объясняется тем, что кредитование с использованием кредитных карт удобно не только банкам, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, но и самим заемщикам. В том числе, благодаря привлекательным условиям по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов и др.), а также простоте и удобству их использования».

 


/ СИА /
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