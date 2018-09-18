Opencard банка «Открытие»: cash-back 3% за любые покупки

Банк «Открытие» выпустил новую Opencard, владельцы которой смогут получить до 3% cash-back абсолютно за любые покупки, что делает её самой привлекательной в линейке банка для розничных клиентов.

Opencard выпускается на базе платежных систем Visa, Mastercard и МИР и доступна в двух категориях — Opencard и Opencard Премиум.

Получить 3% cash-back может каждый клиент, регулярно использующий Opencard. Для этого нужно:

оплачивать товары и услуги картой на сумму от 5 000 руб. в месяц;

осуществлять платежи в мобильном и интернет-банке на сумму от 1 000 руб. в месяц;

поддерживать минимальный остаток на всех карточных счетах от 100 000 руб. в течение месяца или гасить задолженность по кредитной Opencard ежемесячным минимальным платежом.

За каждое выполненное действие клиент получает 1% к cash-back. Cash-back за покупки начисляется ежемесячно на бонусный счет карты. Клиенты могут увидеть размер своих накоплений в мобильном и интернет-банке и там же компенсировать любую покупку стоимостью свыше 3 000 рублей.

Среди главных преимуществ карты — бесплатное обслуживание без дополнительных условий, снятие наличных без комиссии в банкоматах любых банков до 500 000 рублей в месяц, а также денежные переводы по реквизитам и платежи с карточного счета без комиссий и лимитов.

В линейке Opencard есть кредитная карта с бесплатным обслуживанием и лимитом до 300 000 рублей. Ставка за пользование кредитом составляет от 19,9%, льготный период кредитования — до 55 дней.

При наличии нескольких Opencard клиент может выполнять условия по любой из них — все выполненные условия суммируются, и полученный процент будет применен ко всем картам. При этом для более эффективного накопления предусмотрен единый бонусный счет для дебетовой и кредитной Opencard.

Владельцы премиальных дебетовых карт могут воспользоваться бесплатной страховкой при выезде за рубеж и доступом в VIP-залы Lounge Key, а также снимать наличные без комиссии до 3 000 000 рублей в месяц в любых банкоматах; а при выполнении минимальных условий услуги Lounge Key и трансферы в аэропорт или на вокзал будут для них бесплатными, как и обслуживание самой карты.

«В данной карте собраны все самые востребованные и удобные сервисы для наших клиентов: полностью бесплатное обслуживание без каких-либо условий, платежи и переводы без комиссий, снятие наличных в любом банкомате по всему миру и главное - 3% сash-back за всё, который не ограничен ни в категориях начисления, ни в категориях использования. Более того, в планах активное развитие этого продукта и наполнение его еще более привлекательными условиями для каждого клиента», — говорит Дмитрий Бочеров, начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие».

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно-значимым банком. Банк работает на финансовом рынке с 1993 года. «Открытие» — универсальный банк с устойчивой диверсифицированной структурой бизнеса. Банк развивает следующие ключевые направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. «Открытие» сегодня – это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входит «Росгосстрах банк», а также компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «НПФ Лукойл-гарант» (пенсионная индустрия), «Открытие Брокер» (брокерские услуги). По состоянию на 1 июля капитал банка «Открытие» по российским стандартам финансовой отчетности составил 219,4 млрд рублей, активы — 1,82 трлн рублей (топ-10 на российском рынке). Клиентская база банка «Открытие» насчитывает порядка 180 000 юридических лиц и более 3,8 млн физических лиц, в том числе премиальных клиентов. Более 440 отделений банка различного формата расположены в 61 экономически значимом регионе России.