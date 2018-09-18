В мобильном приложении Сбербанк-Онлайн реализован сервис по открытию брокерского счета

Сервис по открытию брокерского счета для частного инвестирования теперь реализован в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Ранее дистанционно открыть счет для проведения инвестиционных операций клиенты банка могли через интернет-банк Сбербанк-Онлайн с компьютера. Новый сервис доступен для всех клиентов в том числе на территории Байкальского банка Сбербанка, в Иркутской области, Бурятии, Забайкалье и Якутии. Процесс подачи заявки через мобильное приложение Сбербанк Онлайн состоит из семи простых шагов и занимает не более 5 минут. Счет открывается бесплатно в течение двух рабочих дней.

"Сотовый телефон стал неотъемлемой часть для любого современного человека, и, понимая это, наш банк продолжает активно развивать возможности мобильного интернет-банка. Мы уверены, что новый сервис будет востребован у наших клиентов, которые хотят выйти за пределы стандартных банковских продуктов, но при этом иметь ту же степень надежности, к которой они привыкли", - отмечает председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.

Сегодня чтобы начать инвестировать, клиенты Сбербанка могут установить на телефон специальное мобильное приложение Сбербанк Инвестор, которое позволяет покупать и продавать акции и облигации российских компаний. Для открытия брокерского счета воспользоваться мобильным приложением "Сбербанк Онлайн". При этом номер брокерского счёта будет логином для входа в систему Сбербанк Инвестор, а пароль можно получить путем выбора в меню на вкладке авторизации операции «Получить пароль».​ С внедрением в прошлом году сервиса Сбербанк Инвестор любой розничный клиент Сбербанка получил простой и надежный способ инвестирования своих средств в широкий круг финансовых инструментов, в том числе в акции, облигации и инвестиционные идеи, отобранные аналитиками банка.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.