Минздрав: Кредиторская задолженность Иркутского городского перинатального центра за год увеличилась на 64,4 млн рублей

С 6 по 30 августа 2018 года в ОГАУЗ «Иркутский городской перинатальный центр» прошла внеплановая проверка в связи с информацией Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области, поступившей в региональное министерство здравоохранения. Комиссию, состоящую из специалистов министерства здравоохранения Иркутской области, интересовало выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения в части возникновения кредиторской задолженности по расходам на увеличение стоимости материальных запасов за период с 1 января 2016 года по 31 июля 2018 года.

С 26 апреля 2018 года главным врачом ОГАУЗ «Иркутский городской перинатальный центр» является Оксана Токунова. С 26 августа 2003 года по 9 апреля 2018 года медицинскую организацию возглавляла Ирина Ежова.

Как сообщает пресс-служба регионального Правительства, по результатам проверки было установлено, что существенный рост кредиторской задолженности по счету бухгалтерского учета «Расчеты по приобретению материальных запасов» (с 2,4 млн рублей по состоянию на 1 января 2017 года до 66,8 млн рублей на 1 апреля 2018 года) обусловлен, в частности, отсутствием в учреждении объективного, достоверного и своевременного анализа потребности в лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения, отсутствием в медорганизации внутреннего контроля со стороны руководства за фактическим использованием материальных запасов и качеством оказания медпомощи, нерациональной организацией закупочной деятельности.

Кроме того, комиссия выявила факт приобретения лекарственных препаратов, применение которых не предусмотрено Порядком оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология», что повлекло неэффективное расходование денежных средств в сумме 14,5 млн рублей. Выявлены нарушения бухгалтерского учета.

Акт внеплановой проверки ОГАУЗ «Иркутский городской перинатальный центр» размещен на сайте министерства здравоохранения Иркутской области.

Главному врачу предписано принять меры по устранению выявленных нарушений и замечаний, отчет о принятых мерах с копиями подтверждающих документов предоставить в министерство здравоохранения Иркутской области до 21 сентября 2018 года.