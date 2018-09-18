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Мэра Баяндаевского района в Иркутской области оштрафовали за свалку в сакральном месте

18 сентября 2018

Мэра Баяндаевского района оштрафовали на 40 тыс. рублей за то, что он выделил участок под размещение полигона твердых бытовых отходов на сакральном месте, на котором буряты  проводят родовые религиозные обряды «Бурютын Тудэ». Также возле этого места находится кладбище.

Как сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, было установлено, что земельные участки для складирования мусора предоставлены без проведения геологических, гидрологических и иных исследований, а также вопреки положений правил землепользования и застройки деревни Люры. Кроме этого, выявлены нарушения Закона о контрактной системе в сфере закупок.


/ СИА /
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