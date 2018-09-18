Дата-центр стоимостью 2 млрд рублей появится в Братске

Дата-центр откроется в Братске. О появлении в городе нового предприятия рассказала на заседании постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и финансам заместитель мэра по экономике Лариса Урезалова.

Дата-центр появится на базе Братского индустриального парка. Как сообщает пресс-служба администрации города, сейчас компания занимается реконструкцией одного из производственных корпусов. Проект будет реализован с привлечением прямых инвестиций — порядка двух миллиардов рублей. Городу открытие дата-центра даст 35 новых рабочих мест и отчисления в местный бюджет в виде земельного налога и НДФЛ.

Лариса Урезалова также рассказала о мерах, которые предпринимает администрация Братска для повышения инвестиционной привлекательности города. И это не только открытие новых производств, но и поддержка действующих.

– Мы работаем над внедрением новых механизмов поддержки бизнеса. Например, в этом году в новом формате проведен конкурс по предоставлению субсидий на компенсацию затрат по приобретению оборудования. Такой крупный объем финансирования – десять миллионов рублей – малому бизнесу был выделен из городского бюджета впервые. Это позволило девяти компаниям получить субсидии на модернизацию производственного оборудования от 400 тысяч до 1,5 миллионов рублей, что позволит к концу 2018 года создать порядка 60 рабочих мест. Кроме того выплата таких субсидий, то есть компенсация затрат, позволяет предприятиям продолжать дальнейшую модернизацию и является хорошим стимулом по обновлению производственных мощностей, –отметила Лариса Урезалова.