Азиатско-Тихоокеанский банк меняет обычные монеты на памятные, выпущенные к чемпионату мира по футболу FIFA-2018

АТБ совместно с Центральным Банком России по Хабаровскому краю проводит акцию «День приема монет».
С 17 по 23 сентября вы можете стать обладателем памятных монет Банка России, номиналом в 25 рублей, выпущенных специально к чемпионату мира по футболу FIFA-2018.
На памятные монеты: «Кубок», «Футбол» и «Талисман» можно обменять обычные металлические монеты Банка России номиналом: 1 копейка, 5 копеек, 10 копеек, 50 копеек.
Акция «День приема монет» проходит сразу в нескольких городах Хабаровского края.
Условия акции:
Период проведения с 17.09.2018 г. по 23.09.2018 г.;
Обмен можно осуществить в следующих подразделениях «АТБ» (ПАО):
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Наименование ТП
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Юридический адрес
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Режим работы
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Операционный офис № 75 в г. Хабаровск "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)
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680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, бульвар Уссурийский, д.24
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Пн-Пт с 9.00 до 19.00
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Операционный офис № 4 в г. Комсомольск-на-Амуре «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)
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681000, Хабаровский край, г. Комсомольск - на - Амуре, ул. Аллея Труда, 9
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Пн-Пт с 9.00 до 19.00
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Операционный офис № 13 в г. Советская Гавань "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)
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682800, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Пионерская д. 12А
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Пн-Сб с 10.00 до 19.00
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Операционный офис № 60 в п. Ванино "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)
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682860, Хабаровский край, Ванинский р-н, пос. Ванино, ул. Украинская, д. 3
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Пн-Пт с 09.30 по 18.30
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«Талисман»
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«Кубок»
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«Футбол» (Эмблема)