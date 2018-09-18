Азиатско-Тихоокеанский банк меняет обычные монеты на памятные, выпущенные к чемпионату мира по футболу FIFA-2018

АТБ совместно с Центральным Банком России по Хабаровскому краю проводит акцию «День приема монет».

С 17 по 23 сентября вы можете стать обладателем памятных монет Банка России, номиналом в 25 рублей, выпущенных специально к чемпионату мира по футболу FIFA-2018.

На памятные монеты: «Кубок», «Футбол» и «Талисман» можно обменять обычные металлические монеты Банка России номиналом: 1 копейка, 5 копеек, 10 копеек, 50 копеек.

Акция «День приема монет» проходит сразу в нескольких городах Хабаровского края.

Условия акции:

Период проведения с 17.09.2018 г. по 23.09.2018 г.;

Обмен можно осуществить в следующих подразделениях «АТБ» (ПАО):

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Наименование ТП Юридический адрес Режим работы Операционный офис № 75 в г. Хабаровск "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, бульвар Уссурийский, д.24 Пн-Пт с 9.00 до 19.00

Сб с 10.00 до 17.00

Вс с 10.00 до 16.00 Операционный офис № 4 в г. Комсомольск-на-Амуре «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск - на - Амуре, ул. Аллея Труда, 9 Пн-Пт с 9.00 до 19.00

Сб с 10.00 до 16.00

Вс с 10.00 до 15.00 Операционный офис № 13 в г. Советская Гавань "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) 682800, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Пионерская д. 12А Пн-Сб с 10.00 до 19.00

Вс выходной Операционный офис № 60 в п. Ванино "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) 682860, Хабаровский край, Ванинский р-н, пос. Ванино, ул. Украинская, д. 3 Пн-Пт с 09.30 по 18.30

Сб с 10.00 до 16.00

Вс выходной