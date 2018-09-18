Альфа-Банк масштабирует образовательный проект с HackerU

Совместный образовательный проект Альфа-Банка и израильской высшей школы информационных технологий и безопасности HackerU станет доступным для IT-специалистов Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Решение о расширении проекта на регионы было принято в связи с высоким интересом к первому отборочному этапу, начавшемуся в Москве в августе. Программа «Специалист по Backend/Frontend-разработке» была создана специально под актуальные вакансии Альфа-Банка. При успешном прохождении курса студенты получат работу в банке.

«Интерес к нашему проекту с Альфа-Банком действительно высокий. Мы рады, что к нему присоединились ещё два города и планируем дальнейшее расширение географии проекта. Специальности, которым мы обучаем, востребованы на рынке, поэтому количество людей, записавшихся на курсы, будет только расти», — отметила CEO HackerU в России Олесья Горьковая.

«Бизнес Альфа-Банка активно растет, а активный рост невозможен без внедрения инновационных технологий. В связи с этим мы постоянно создаем лучшие условия для лучших ИТ-специалистов. Наш совместный курс с HackerU — отличная возможность для талантливых ребят, обладающих желанием развиваться в области технологических инноваций. Мы получили положительный опыт и создаем базу для усиления нашей команды в будущем», — прокомментировал Александр Сахаров, руководитель блока «Информационные технологии» Альфа-Банка.

Второй отборочный этап образовательного проекта начнется 17 сентября, в нём смогут принять участие жители Санкт-Петербурга и Екатеринбурга — они будут обучаться удаленно через виртуальные классы.

Старт основного курса намечен на 26 сентября. По словам Олесьи Горьковой, студентам, обучающимся удаленно, трудоустройство возможно, но не гарантировано. Тем не менее, они получат ценные знания, а их резюме увидят менторы курса из Альфа-Банка.

Уникальность проекта заключается в том, что претенденты на работу в Альфа-Банке будут общаться не со специалистами HR-отдела, а напрямую с будущими начальниками, формирующими команду профессионалов конкретно под себя. Курс ориентирован на кандидатов с базовыми знаниями программирования, в том числе на студентов старших курсов технических ВУЗов.

Это первый подобный формат партнерства школы и бизнеса в России. Благодаря проекту работодатель получит в команду готовых сотрудников с необходимым именно ему набором практических навыков.

Подробнее о курсе: https://hackeru.pro/vse_kursy/spetsialist_po_frontend__java_razrabotchik