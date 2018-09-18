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Альфа-Банк масштабирует образовательный проект с HackerU

18 сентября 2018

Совместный образовательный проект Альфа-Банка и израильской высшей школы информационных технологий и безопасности HackerU станет доступным для IT-специалистов Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Решение о расширении проекта на регионы было принято в связи с высоким интересом к первому отборочному этапу, начавшемуся в Москве в августе. Программа «Специалист по Backend/Frontend-разработке» была создана специально под актуальные вакансии Альфа-Банка. При успешном прохождении курса студенты получат работу в банке.

«Интерес к нашему проекту с Альфа-Банком действительно высокий. Мы рады, что к нему присоединились ещё два города и планируем дальнейшее расширение географии проекта. Специальности, которым мы обучаем, востребованы на рынке, поэтому количество людей, записавшихся на курсы, будет только расти», — отметила CEO HackerU в России Олесья Горьковая.

«Бизнес Альфа-Банка активно растет, а активный рост невозможен без внедрения инновационных технологий. В связи с этим мы постоянно создаем лучшие условия для лучших ИТ-специалистов. Наш совместный курс с HackerU — отличная возможность для талантливых ребят, обладающих желанием развиваться в области технологических инноваций. Мы получили положительный опыт и создаем базу для усиления нашей команды в будущем», — прокомментировал Александр Сахаров, руководитель блока «Информационные технологии» Альфа-Банка.

Второй отборочный этап образовательного проекта начнется 17 сентября, в нём смогут принять участие жители Санкт-Петербурга и Екатеринбурга — они будут обучаться удаленно через виртуальные классы.

Старт основного курса намечен на 26 сентября. По словам Олесьи Горьковой, студентам, обучающимся удаленно, трудоустройство возможно, но не гарантировано. Тем не менее, они получат ценные знания, а их резюме увидят менторы курса из Альфа-Банка.

Уникальность проекта заключается в том, что претенденты на работу в Альфа-Банке будут общаться не со специалистами HR-отдела, а напрямую с будущими начальниками, формирующими команду профессионалов конкретно под себя. Курс ориентирован на кандидатов с базовыми знаниями программирования, в том числе на студентов старших курсов технических ВУЗов.

Это первый подобный формат партнерства школы и бизнеса в России. Благодаря проекту работодатель получит в команду готовых сотрудников с необходимым именно ему набором практических навыков.

Подробнее о курсе: https://hackeru.pro/vse_kursy/spetsialist_po_frontend__java_razrabotchik

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.

HackerU — израильская высшая школа информационных технологий и безопасности, главный поставщик кадров для международного рынка труда. Образовательные программы HackerU рассчитаны на аудиторию разного уровня подготовки: от начинающих специалистов до топ-менеджмента. Актуальные учебные планы, преподаватели международного уровня и практика в процессе обучения — лучшие гарантии инвестиций в свою будущую профессию. Миссия HackerU — распространять знания и насыщать рынок грамотными специалистами в соответствии с трендами индустрии 4.0. Официальный сайт: http://hackeru.pro


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