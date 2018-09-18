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Вебинар «Бесплатный трафик в соцсетях» и статья «Как вести учет расходных операций по бизнес-карте» — в Университете бизнеса УРАЛСИБ

18 сентября 2018

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ приглашает принять участие в вебинаре «Бесплатный трафик в соцсетях», который состоится в среду, 19 сентября 2018 года, в 13:30 МСК.

Участие в онлайн-семинаре бесплатное. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Проведет вебинар преподаватель Университета бизнеса Андрей Богоявленский, co-founder и CEO проекта TASK.social.

На онлайн-семинаре Вы узнаете:

  • Почему аккаунт вашей компании не видят в соцсетях?
  • Сравнение статистики бизнес-аккаунтов и аккаунтов физлиц
  • Аналогия поисковой оптимизации и оптимизации под социальные сети
  • Методики и инструменты, которые могут помочь в оптимизации соцсетей
  • Удачные кейсы продаж товаров и услуг в соцсетях

Кроме того, уже сейчас в разделе «Самообразование» доступна статья «Как вести учет расходных операций по бизнес-карте». Бизнес-карта – незаменимый помощник для предпринимателя, позволяющий максимально удобно работать с денежными средствами – платежи можно осуществить буквально одним касанием. Но как учитывать операции по карте в отчетности? Об этом расскажем в статье.


/ СИА /
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