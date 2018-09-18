Вебинар «Бесплатный трафик в соцсетях» и статья «Как вести учет расходных операций по бизнес-карте» — в Университете бизнеса УРАЛСИБ

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ приглашает принять участие в вебинаре «Бесплатный трафик в соцсетях», который состоится в среду, 19 сентября 2018 года, в 13:30 МСК.

Участие в онлайн-семинаре бесплатное. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Проведет вебинар преподаватель Университета бизнеса Андрей Богоявленский, co-founder и CEO проекта TASK.social.

На онлайн-семинаре Вы узнаете:

Почему аккаунт вашей компании не видят в соцсетях?

Сравнение статистики бизнес-аккаунтов и аккаунтов физлиц

Аналогия поисковой оптимизации и оптимизации под социальные сети

Методики и инструменты, которые могут помочь в оптимизации соцсетей

Удачные кейсы продаж товаров и услуг в соцсетях

Кроме того, уже сейчас в разделе «Самообразование» доступна статья «Как вести учет расходных операций по бизнес-карте». Бизнес-карта – незаменимый помощник для предпринимателя, позволяющий максимально удобно работать с денежными средствами – платежи можно осуществить буквально одним касанием. Но как учитывать операции по карте в отчетности? Об этом расскажем в статье.