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Андрей Недбайло назначен Заместителем Председателя Правления и членом Правления Банка УРАЛСИБ

18 сентября 2018

С 10 сентября 2018 года Андрей Недбайло назначен Заместителем Председателя Правления и членом Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

В новой должности Андрей Недбайло будет курировать подразделения, отвечающие за развитие бизнеса со всеми сегментами физических лиц, в числе которых:

  • Департамент управления эффективностью розничного бизнеса,
  • Департамент розничных продуктов,
  • Департамент розничных продаж в сети,
  • Департамент электронных продаж и сервисов,
  • Департамент по работе с состоятельными семьями,
    а также за работу с банками-партнерами, находящимися на процессинговом обслуживания Банка.

Андрей Николаевич Недбайло в 2001 году окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «Экономист», направление подготовки «Финансы и кредит».

С июня 2017 года является членом Совета директоров АО «Башкирский регистр социальных карт».


/ СИА /
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