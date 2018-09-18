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Предпринимателя оштрафовали на 33 тысячи рублей за загрязнение окружающей среды в Приангарье

18 сентября 2018

Тулунская межрайонная прокуратура проверила исполнение природоохранного законодательства при производстве древесного угля индивидуальным предпринимателем.

В ходе проверки было обнаружено, что процесс изготовления угля заключается в термическом воздействии высоких температур на древесину в печных установках, и при сжигании в атмосферу выбрасываются продукты горения (дым). При этом, в нарушение требований закона, выброс вредных веществ в атмосферный воздух осуществлялся без специального разрешения, соответствующая плата за негативное воздействие на окружающую среду в установленные сроки не вносилась, сообщают в ведомстве.

По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя прокурором возбуждены административные производства, по результатам рассмотрения которых предпринимателю назначено наказание в виде штрафов в общей сумме 33 тыс. рублей.

В целях устранения нарушений прокурором внесено соответствующее представление.


/ СИА /
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