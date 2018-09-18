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РСХБ направил на строительство тепличного комплекса в Липецкой области 1,7 млрд рублей

18 сентября 2018

С начала 2018 года Россельхозбанк предоставил ООО «Овощи Черноземья», входящему в Группу компаний «ЭКО-Культура», кредитные средства в размере 1,7 млрд рублей на строительство второй очереди тепличного комплекса в Липецкой области. 

Группа компаний «Эко-Культура» при финансовой поддержке Россельхозбанка создает предприятие круглогодичного производства овощной продукции. Реализация инвестиционного проекта позволит создать в регионе свыше 1,1 тыс. новых рабочих мест. Планируется, что основными рынками сбыта продукции станут Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ставрополь и Московская область. 

Кредитование крупных инвестпроектов, направленных на решение задач ускоренного импортозамещения в сфере овощеводства - одно из ключевых направлений деятельности   АО «Россельхозбанк». Строительство новых предприятий, применяющих передовые технологии, способствует не только социально-экономическому развитию отдельных регионов, но и повышению продовольственной безопасности страны в целом.    

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ СИА /
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