РСХБ направил на строительство тепличного комплекса в Липецкой области 1,7 млрд рублей

С начала 2018 года Россельхозбанк предоставил ООО «Овощи Черноземья», входящему в Группу компаний «ЭКО-Культура», кредитные средства в размере 1,7 млрд рублей на строительство второй очереди тепличного комплекса в Липецкой области.

Группа компаний «Эко-Культура» при финансовой поддержке Россельхозбанка создает предприятие круглогодичного производства овощной продукции. Реализация инвестиционного проекта позволит создать в регионе свыше 1,1 тыс. новых рабочих мест. Планируется, что основными рынками сбыта продукции станут Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ставрополь и Московская область.



Кредитование крупных инвестпроектов, направленных на решение задач ускоренного импортозамещения в сфере овощеводства - одно из ключевых направлений деятельности АО «Россельхозбанк». Строительство новых предприятий, применяющих передовые технологии, способствует не только социально-экономическому развитию отдельных регионов, но и повышению продовольственной безопасности страны в целом.