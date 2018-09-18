В Приангарье водитель заплатил 30 тысяч рублей штрафа, чтобы не лишиться машины

Жителя Усолья-Сибирского, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, остановили сотрудники ГИБДД.

В отношении нарушителя составлен административный протокол и в качестве меры наказания, согласно ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, наложен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортными средствами на полтора года, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области

Однако мужчина не оплатил штраф в установленный законом срок. В связи с этим судебный пристав Усольского районного отдела судебных приставов УФССП России по Иркутской области арестовал автомобиль марки Toyota Nadia, 1999 года выпуска, находившийся в собственности у должника.

Не желая лишиться машины, гражданин Х. изыскал денежные средства и оплатил штраф.