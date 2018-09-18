Долг по взносам за капремонт в Приангарье превышает 3 миллиона рублей

В Иркутской области задолженность по взносам за капитальный ремонт составляет свыше 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Это стало известно в рамках обобщения результатов работы, проведенной органами прокуратуры СФО по надзору за исполнением законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов за истекший период 2018 года. Проверка исполнения региональными операторами обязанности по полноте и своевременности сбора взносов на капремонт признана неудовлетворительной в девяти субъектах округа.

– Установлены факты несоблюдения региональными операторами порядка и сроков уведомления собственников помещений о начале проведения капремонта, перечне и объеме услуг и работ, их стоимости, нарушения при отборе подрядных организаций для оказания услуг и выполнения работ по капремонту, формировании сметных документов на его осуществление, факты невыполнения или некачественного выполнения подрядных работ; ненадлежащего осуществления контроля региональными операторами качества и сроков оказания услуг и выполнения работ, непринятия мер к организациям, нарушившим условия выполнения работ; случаи приемки и оплаты представителями регионального фонда фактически невыполненных работ и так далее, – сообщили в региональной прокуратуре.

По всем выявленным нарушениям закона приняты меры прокурорского реагирования, установлен контроль фактического исполнения содержащихся в них требований.