Известны составы команд благотворительного баскетбольного матча «Шаг вместе»

Утверждены составы команд благотворительного баскетбольного матча «Шаг вместе», который пройдет 20 сентября во Дворце спорта «Труд» в Иркутске в рамках II Байкальского международного экологического водного форума. Команды будут смешанные, в их состав будут входить и представители Иркутской области, и звездные гости.

Фото: irkobl.ru

– В матче примут участие команды «Иркутская область» и «Звезды форума». Тернером первой команды стал президент федерации баскетбола Приангарья Юрий Ковалев, второй – Олимпийский чемпион по баскетболу, Заслуженный тренер России Евгений Гомельский. Основная цель – оказать помощь детям с ДЦП, приобрести им жизненно необходимое и качественное оборудование, – отметил Илья Резник. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в состав команды «Иркутская область» вошли: президент Российской федерации баскетбола (РФБ), заслуженный мастер спорта России Андрей Кириленко, Олимпийская чемпионка Светлана Антипова, чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко, известный российский бобслеист, Заслуженный мастер спорта России Александр Зубков, профессиональный баскетболист, Заслуженный мастер спорта России Сергей Быков, председатель попечительского совета Благотворительного фонда «ШАГ ВМЕСТЕ» Сергей Качушкин, российский пляжный футболист, один из лучших вратарей в пляжном футболе Андрей Бухлицкий, министр спорта области Илья Резник, министр имущественных отношений области Владислав Сухорученко, министр экономического развития области Евгений Орачевский, депутат Законодательного собрания Андрей Левченко и другие.

В команду «Звезды форума» включены: первый заместитель председателя Российского физкультурно-спортивного общества «ЛОКОМОТИВ» Ольга Алимирзоева-Панкова, актер театра и кино Виталий Абдулов, чемпион Европы по баскетболу Никита Моргунов, руководитель департамента регионального развития и массового баскетбола РФБ Владимир Дячок, генеральный директор Российской федерации баскетбола Евгений Иванов, министр спорта Нижегородской области Сергей Панов, министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда, российский игрок в пляжный футбол, чемпион России Андрей Мельников, известный российский бобслеист Алексей Негодайло, председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев, депутат Законодательного собрания Иркутской области Антон Красноштанов и другие.

Вход на матч «ШАГ ВМЕСТЕ» свободный.

Начало мероприятия – в 18.30, начало самого матча – в 19.00.

Известно, что для зрителей споет российская певица Букатара (Мария Букатарь). Также на мероприятии с приветственным словом к участникам и болельщикам матча обратится общественно-политический деятель, обладательница титула «Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках, член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ, член комиссии по делам инвалидов при президенте РФ, мотивационный спикер Ксения Безуглова.

