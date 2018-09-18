«БКС брокер» отмечает активизацию клиентов, которые открывают индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). В этом году в целом по рынку было открыто более 400 тысяч таких счетов, что говорит о том, что все больше людей хотят вкладывать средства в фондовый рынок на фоне остающихся низкими ставок по депозитам. Суммарные активы на индивидуальных инвестиционных счетах в «БКС брокер» превысили 12 млрд рублей.
ИИС является важным инструментом финансового рынка, который был специально разработан для обучения инвестированию при сохранении капитала. В первую очередь, этому способствует государственная программа налогового вычета по гарантированному возврату вложений до 52 000 рублей и консультационная поддержка, которая помогает разобраться в нюансах при выборе инвестиционной стратегии и создании сбалансированного портфеля. Таким образом, в 2017 году клиенты ИИС смогли получить налоговые вычеты более чем на 6 миллиардов рублей.
Помимо гарантированного возврата вложений, ИИС позволяет инвестировать практически в любые виды ценных бумаг на российских биржевых площадках. При покупке облигаций клиенты смогут получать дополнительный купонный доход. Но, что самое важное, доходность в 13% уже обеспечена за счет налогового вычета, так что ИИС – хороший способ начать работу на фондовом рынке с положительным результатом, который уже оценили десятки тысяч клиентов компании. Это важный шаг к тому, чтобы вкладывать средства в акции, облигации и инвестиционные продукты.
«Российский рынок дает большие возможности для инвестиций, а государственная поддержка индивидуальных инвестиционных счетов – не только отличная мотивация для повышения финансовой грамотности, но и дополнительные средства для развития экономики. Это выгодная замена существующим депозитам за счет гарантированного дохода и широких возможностей по выбору ценных бумаг», - отмечает руководитель направления индивидуальных инвестиционных счетов «БКС брокер» Игорь Соболев.