«БКС брокер» отмечает активизацию клиентов, которые открывают индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). В этом году в целом по рынку было открыто более 400 тысяч таких счетов, что говорит о том, что все больше людей хотят вкладывать средства в фондовый рынок на фоне остающихся низкими ставок по депозитам. Суммарные активы на индивидуальных инвестиционных счетах в «БКС брокер» превысили 12 млрд рублей.

ИИС является важным инструментом финансового рынка, который был специально разработан для обучения инвестированию при сохранении капитала. В первую очередь, этому способствует государственная программа налогового вычета по гарантированному возврату вложений до 52 000 рублей и консультационная поддержка, которая помогает разобраться в нюансах при выборе инвестиционной стратегии и создании сбалансированного портфеля. Таким образом, в 2017 году клиенты ИИС смогли получить налоговые вычеты более чем на 6 миллиардов рублей.

Помимо гарантированного возврата вложений, ИИС позволяет инвестировать практически в любые виды ценных бумаг на российских биржевых площадках. При покупке облигаций клиенты смогут получать дополнительный купонный доход. Но, что самое важное, доходность в 13% уже обеспечена за счет налогового вычета, так что ИИС – хороший способ начать работу на фондовом рынке с положительным результатом, который уже оценили десятки тысяч клиентов компании. Это важный шаг к тому, чтобы вкладывать средства в акции, облигации и инвестиционные продукты.

«Российский рынок дает большие возможности для инвестиций, а государственная поддержка индивидуальных инвестиционных счетов – не только отличная мотивация для повышения финансовой грамотности, но и дополнительные средства для развития экономики. Это выгодная замена существующим депозитам за счет гарантированного дохода и широких возможностей по выбору ценных бумаг», - отмечает руководитель направления индивидуальных инвестиционных счетов «БКС брокер» Игорь Соболев.

Компания БКС основана в 1995 году, является крупнейшим брокером на Московской бирже по количеству зарегистрированных клиентов – свыше 300 000 человек выбирает БКС в качестве надежного проводника для работы на российском фондовом рынке. В 2018 году НРА присвоило рейтинг надежности компании БКС на уровне «ААА.iv». Совокупные биржевые обороты по итогам II квартала 2018 составили 15,6 трлн рублей. БКС стала победителем национального конкурса «Элита фондового рынка 2018» сразу в четырех номинациях «Компания рынка акций», «Компания срочного рынка», «Компания валютного рынка» и «Брокерская компания года».