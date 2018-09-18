В 57 раз снизилась площадь пожаров в Казачинско-Ленском районе благодаря ПХС-3

Правительством Иркутской области второй сезон подряд в 2018 году была сформирована новая одиннадцатая по счету пожарно-химическая станция третьего типа (ПХС-III). Это самый оснащенный вид ПХС, максимально укомплектованный техникой, инвентарем и средствами связи, чьи лесопожарные формирования участвуют в тушении крупных лесных пожаров в своем и соседних районах. На эти цели из бюджета Иркутской области было выделено более 75 миллионов рублей.

Фото: citysakh.ru

По информации пресс-службы правительства области, Лесхоз региона закупил пожарные автоцистерны, бульдозеры, тралы, вездеходы, малые лесопатрульные комплексы, ранцевые огнетушители и другой инвентарь.

– Количество возгораний за весь пожароопасный сезон на обслуживаемой территории в Казачинско-Ленском районе осталось на уровне прошлого года – 17. Но за счет быстрого реагирования, наличия техники и доступного ее расположения удалось сократить площади этих пожаров в 57,6 раза – с 28 тысяч га до 492 га, – отметил министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. – Создание новых станций позволяет нам ежегодно сокращать площади пожаров и сохранять тысячи гектаров леса. Поэтому на следующий год в планах Правительства региона стоит создание еще одной ПХС-III, на этот раз в Нижнеилимском районе.

В 2017 году областным бюджетом было профинансировано создание ПХС-III в Качугском районе, где также было отмечено значительное повышение оперативности ликвидации пожаров. Площадь, пройденная огнем в первый год работы ПХС, снизилась в 4,3 раза при том же количестве возгораний.

