Банк «Открытие» повысил ставки по вкладам

Банк «Открытие» повышает процентные ставки по вкладам в рублях. В зависимости от выбранных условий увеличение составляет до 1,2% годовых.

Значительно выросли ставки по классическому вкладу «Основной доход»: теперь максимальная ставка по нему составляет 6,6% годовых с учетом капитализации, для премиальных клиентов банка – 6.7%.

Также заметно увеличились ставки по вкладам «Активное пополнение» и «Свободное управление»: до 6,05% и 5,75% соответственно (с учетом капитализации).

В рамках сберегательной программы «Открытая перспектива» можно разместить вклад под максимальную ставку 8,8% годовых в рублях при одновременном размещении в инвестиционные продукты до 90% от планируемых к размещению средств. Но самой популярной среди наших клиентов является стратегия размещения до 35% в инвестиционные предложения и до 65% на вклад, при этом клиенту будет доступна оптимальная ставка 7,8% годовых в рублях.

С более подробной информацией об изменении ставок по вкладам можно ознакомиться на сайте банка «Открытие»

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно-значимым банком. Банк работает на финансовом рынке с 1993 года. «Открытие» — универсальный банк с устойчивой диверсифицированной структурой бизнеса. Банк развивает следующие ключевые направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. «Открытие» сегодня – это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входит «Росгосстрах банк», а также компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «НПФ Лукойл-гарант» (пенсионная индустрия), «Открытие Брокер» (брокерские услуги). По состоянию на 1 июля капитал банка «Открытие» по российским стандартам финансовой отчетности составил 219,4 млрд рублей, активы — 1,82 трлн рублей (топ-10 на российском рынке). Клиентская база банка «Открытие» насчитывает порядка 180 000 юридических лиц и более 3,8 млн физических лиц, в том числе премиальных клиентов. Более 440 отделений банка различного формата расположены в 61 экономически значимом регионе России.