Какой рубль нужен России – слабый или сильный?

Во вторник рубль на торговой сессии Мосбиржи дорожает в парах с иностранными валютами. Доллар США торговался по 67,67 руб. (-0,5%). Вероятный диапазон колебаний в паре доллар/рубль на сегодня составляет 67,50-68,50 руб., а в паре евро/рубль - 78,80-79,50 руб.

В российском экономическом сообществе продолжается вечная дискуссия о том, что нужно России – слабый или сильный рубль. Ослабление рубля оказывает основное влияние на оживление российской экономики, пишут эксперты ВШЭ. «Девальвационная фора» способствует экспансии российских компаний за рубежом. Коллеги анализируют промышленную динамику в январе—июле, рассматривая ее в совокупности с реальным эффективным курсом рубля, за этот период сократившимся на 8,1% относительно первых семи месяцев прошлого года. Всего за первые семь месяцев этого года промышленность выросла на 3,1%. В частности, ее рост ускорился в июле до 3,9%, против 2,2% месяцем ранее.

Однако наша позиция остается неизменной: России нужен сильный рубль. Действительно ослабление рубля в реальном выражении ведет к оживлению некоторых секторов экономики. Хотя основной профит имеет, конечно, бюджет со слабым рублем и дорогой нефтью. Вместе с тем мы считаем, что плюсы сильного рубля весомее некоторого оживления в реальном секторе экономики. Это, прежде всего, качество жизни россиян, которое нельзя определить только в рамках макроэкономических индикаторов. Сильный рубль дает россиянам доступ к качественным импортным товарам и зарубежным поездкам, а корпоративному сектору – доступ к импортным технологиям. Сильный рубль – это приток горячих денег на рынок акций и облигаций. Жажда наживы иногда сильнее любых санкций. Сильный рубль – это низкая инфляция и, как следствие, низкие процентные ставки. Ну и конечно, это большая политика. Если россияне в долларах и евро зарабатывают больше, чем их соседи, Россия намного более привлекательна для евразийской интеграции в глазах граждан других постсоветских республик.

Мы редко согласны с российскими левыми экономистами, однако в данном случае склонны поддержать точку зрения Сергея Глазьева. ЦБ РФ своими резервами, а не только ключевой ставкой должен поддерживать более высокий и менее волатильный курс рубля. Можно вспомнить старую идею 90-х – валютный коридор – сейчас она была бы очень своевременной.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари