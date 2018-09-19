Промсвязьбанк повысил ставки по вкладам

Промсвязьбанк повысил ставки по ряду депозитных программ и дополнил линейку продуктов вкладом на срок 4 месяца. Теперь максимальная ставка по классическому вкладу в рублях составляет 6,7% годовых.

Ставки повышены сразу по нескольким популярным вкладам Промсвязьбанка. В частности, по вкладу «Мой доход» добавлена возможность размещения средств на 4 месяца (122 дня) под ставку 6,5% годовых. Также до 6,7% повышена ставка при размещении средств на срок 1 год и выше. Максимальная доходность по пополняемому вкладу «Моя копилка» составляет теперь 6,19% годовых, по вкладу с природно-расходными операциями «Мои возможности» — 5,47% годовых.

Вклад «Мой доход» можно открыть как в отделении Промсвязьбанка, так и в дистанционных каналах (в интернет- или мобильном банке, а также в банкоматах Промсвязьбанка).