Прежде чем брать ипотеку миллениалам следует улучшить свою кредитную историю

Ключевыми характеристиками миллениалов, не имеющих ипотеки, являются низкий кредитный скоринговый балл и высокий уровень просроченной задолженности

Компания Experian опубликовала результаты исследования финансового поведения американских миллениалов - крупнейшей кредитуемой категории населения в США. Как показало исследование, только у 39% миллениалов, не имеющих ипотеки, скоринговый балл относится категории prime (благонадежные) и выше, при этом у большинства повышенный уровень просроченной задолженности.

"Это хорошие новости для молодых миллениалов, не имеющих обширной кредитной истории, но желающих приобрести жилье. Мы видим, что небольшие улучшения платежного поведения, такие как создание истории своевременных платежей и улучшение дисциплины погашения кредитов, позволят кредитным учреждениям довольно быстро переклассифицировать миллениалов из группы высокого риска в категорию низкого риска", – комментирует ситуацию Лариса Горбенко, директор по маркетингу Experian в России и странах СНГ.

С целью лучше понять финансовые привычки новой волны покупателей недвижимости, компания Experian изучила тенденции в области потребительских кредитов и ипотеки, скоринговые баллы и модели использования банковских карт 60 млн американских миллениалов.

Согласно исследованию Национальной Ассоциации риелторов США, 86% миллениалов считают, что приобретение жилья – это хорошее вложение средств, однако, по данным Experian, только 15% сегодня имеют ипотечные кредиты. Кроме того, поскольку 61% миллениалов относятся к категориям near prime (не вполне благонадежные) и ниже, многим нужно будет улучшить свои подходы к использованию потребительских кредитов и банковских карт, чтобы получить более низкую процентную ставку, когда придет время подавать заявление на ипотеку.

"Молодежь нередко начинает взаимоотношения с кредитными организациями с одной или нескольких ошибок, но в конечном итоге такие ошибки дают возможность научиться ответственному отношению к кредитам, – продолжает Лариса Горбенко. – Мы убеждены, что каждый имеет право на доступ к качественному кредитованию и на приобретение жилья. Данное исследование показывает, какие возможности открываются перед миллениалами по мере взросления и формирования готовности к выходу на ипотечный рынок".