Иркутскую область презентуют в Австрии

Экономический и инвестиционный потенциал Иркутской области будет представлен в Австрии в следующем году. Об этом во время встречи генеральным секретарём Австрийско-Российского общества дружбы господином Флорианом Штерманном и делегацией этой организации сообщил губернатор Сергей Левченко. Участие в мероприятии приняли также руководители компаний, работающих в сферах промышленности, деревообработки, туризма, сельского хозяйства и других, и министры Правительства Иркутской области.

Сергей Левченко отметил, что Иркутская область и Австрия имеют давние устойчивые связи. Несмотря на санкции, внешнеторговый оборот увеличивается. В 2017 году он составил 19,7 млн долларов США, за первое полугодие 2018 года вырос на 70% и достиг 16 млн долларов США. Из нашего региона, в основном, поставляют обработанные лесоматериалы, из Австрии – продукцию машиностроения, оптические, кинематографические, измерительные аппараты. Наиболее перспективными направлениями для сотрудничества являются поставки продовольственных товаров, сельскохозяйственного сырья, продукции химической промышленности, современной ресурсосберегающей техники. Возможно создание совместных туристических, образовательных проектов, проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, расширение гуманитарных обменов, в том числе в сферах культуры, спорта, здравоохранения и образования.

Как сообщает пресс-служба регионального Правительства, развитию связей между Иркутской областью и Австрией будет способствовать презентация Приангарья в этой стране, которая состоится в 2019 году. В рамках презентации будет представлен экономический и инвестиционный потенциал области, предложения к сотрудничеству в сфере промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства и туризма, представлена экологически чистая продукция региона. Также в это время состоится гастрольный тур по Австрии Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии под руководством Илмара Лапиньша. В начале этого года коллектив с большим успехом выступал в этой стране и получил приглашение приехать второй раз.

– Россия и Австрия традиционно поддерживают партнерские отношения, несмотря на некоторые ограничения последних лет. Хотелось бы расширить структуру и объемы экспорта, развить сотрудничество в разработке совместных проектов, направленных на развитие инфраструктуры региона, в том числе особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на озере Байкал. Презентация экономического и инвестиционного потенциала Иркутской области в Вене, несомненно, будет способствовать развитию взаимовыгодных отношений, укреплению взаимопонимания и дружбы наших народов, – сказал Сергей Левченко.