Стала известна программа II Международного Байкальского риск-форума

С 27 по 29 сентября в Иркутске пройдёт II Международный практический Байкальский риск-форум 2018, организатором которого выступает Иркутская нефтяная компания. Стала известна полная программа форума, которой SIA.RU спешит поделиться с читателями. Мероприятие обещает быть очень насыщенным и полезным.

На форуме слушатели узнают, почему развитие культуры управления рисками – необходимый элемент изменений в любой компании, как управление рисками помогает достигать операционных целей и повышать эффективность бизнес-процессов, какое влияние могут оказать кибер-угрозы на производственный сектор и многое другое.

Форум направлен на развитие культуры управления в регионах Сибири и Дальнего Востока, формирование среды для обмена лучшими инструментами и практиками риск-менеджмента, привлечение внимания к современным вызовам экономики и угрозам бизнеса.

Цель форума – сформировать среду для обмена лучшими практиками и инструментами управления рисками.

Для этого на форум приглашены более 40 спикеров из крупнейших российских и зарубежных компаний, которые поделятся своим опытом работы с рисками и не только.

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Начало мероприятия – 27 сентября в 9:00 в главном офисе ИНК по адресу: Большой Литейный проспект, 4. Вся дополнительная информация – на сайте форума.

Подготовка к форуму уже идёт полным ходом, Иркутская нефтяная компания готовится встречать иногородних спикеров, а пока предлагаем вам вспомнить как проходил первый БРИФ в прошлом году: