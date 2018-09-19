Альфа-Робот помогает выдать карты зарплатным клиентам

С сентября Альфа-Робот начал выдавать карты зарплатным клиентам. Робот приветствует новых клиентов от имени Альфа-Банка, делает комплименты женщинам и делится знаниями о кредитных продуктах и простоте их оформления.

«Для нас очень важно, чтобы первый контакт зарплатного клиента вызывал позитивные эмоции у клиента и запомнился ему, ведь от этого зачастую зависит дальнейшее отношения клиента к зарплатному банку. Использование робота при выдаче зарплатных карт на территории предприятий позволяет рутинный процесс превратить в более интерактивный. Во время первых встреч с альфа-роботом клиенты хотели пообщаться с ним, сфотографироваться, задать вопросы», — прокомментировал руководитель по развитию дистанционных каналов продаж Альфа-Банка Юрий Якимов.

Банк продолжит использовать робота при выдаче зарплатных карт во всех зарплатных компаниях, в том числе в регионах.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.