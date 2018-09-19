Альфа-Банк запустил пилотный проект гибридного облака на базе Microsoft Azure Stack

Альфа-Банк первым из российских банков начинает использовать гибридную облачную инфраструктуру на базе интегрированной системы Microsoft Azure Stack. Это позволит объединить собственное облако банка и технологическую платформу Azure в единую экосистему с удобным унифицированным управлением.

«Для Альфа-Банка, как для одной из крупнейших компаний финансового сектора в России, было чрезвычайно важно внедрение производительной и интегрированной ИТ-инфраструктуры, которая объединила бы наши локальные мощности с платформой Microsoft Azure, — комментирует Александр Сахаров, руководитель блока „Информационные технологии“ Альфа-Банка. — Гибридное облако на основе Azure Stack позволит нам создать гиперконвергентную инфраструктуру на территории России, на которой потенциально возможна реализация любых решений: от создания совершенно нового клиентского опыта и совершенствования системы цифрового банкинга до внедрения таких технологий, как искусственный интеллект и блокчейн в финансовые процессы для повышения их результативности».

С Azure Stack банк сможет хранить и обрабатывать наиболее важные данные на территории страны, и, при этом, пользоваться гибкостью и широкими возможностями технологической платформы Microsoft Azure. Новая гибридная среда будет соответствовать высоким корпоративным требованиям к уровню безопасности ИТ-систем, а также позволит существенно сократить издержки на адаптацию технологических решений и персонала к новым условиям работы. На текущий момент в гибридном облаке размещено 25 пилотных проектов.

«Внедрение гибридной облачной инфраструктуры на базе Azure Stack таким крупным партнером, как Альфа-Банк, демонстрирует востребованность подобных решений у российских компаний и подчеркивает необходимость трансформации бизнеса в изменяющейся под влиянием цифровых технологий рыночной среде, где критическим фактором становится скорость вывода продукта на рынок, — комментирует Дмитрий Марченко, директор по маркетингу и операциям Microsoft в России. — Благодаря этому комплексному подходу Альфа-Банк получит возможность реализации масштабных проектов в гораздо более короткие сроки и повысить эффективность распределения ресурсов».

Новая экосистема также обеспечит технологическую платформу для реализации подхода DevOps, что позволит быстро и комфортно передать управление ИТ-инфраструктурой от системных администраторов командам, задействованным в разработке и внедрении высокотехнологичных решений. Это поможет сократить издержки, а также повысить вовлеченность сотрудников за счет распределения ответственности.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.