Сбербанк запустил второй отборочный «бассейн» для «Школы 21»

Сбербанк объявляет о старте второго «бассейна» (серии вступительных испытаний) для будущих студентов «Школы 21».

«Школа 21» — образовательная инициатива Сбербанка, которая начнет работу в ноябре 2018 года. Она будет готовить специалистов мирового уровня в области информационных технологий (ИТ) по уникальной методике. Название отражает количество уровней подготовки и объем знаний, необходимый профессионалу в XXI веке. Планируется, что «Школа 21» будет ежегодно принимать и выпускать до 1000 новых специалистов в сфере программирования. Для первого потока планируется открыть до 500 мест.

Будущие участники второго «бассейна», как и первого, прошли отбор, в результате которого приняты лучшие. А непосредственно обучение в «Школе 21» будут проходить «лучшие из лучших». Всего для прохождения игр на сайте проекта «Школа 21» зарегистрировались свыше 29 тысяч человек, из них полностью прошли тесты более 15 тысяч. Очные собеседования были проведены с 1915 абитуриентами, из них получили приглашения участвовать во втором бассейне 466 человек.

Среди участников второго отборочного этапа преобладают юноши (78% или 357 человек), но есть и немало девушек (22% или 109 человек). 208 человек в возрасте от 18 до 22 лет, 173 человека – от 23 до 27 и 84 – от 28 до 30 лет.

Большинство участников второго бассейна являются жителями столичного региона (Москва – 179, Московская область – 74 человека). Из других городов России – 205 человек, жители других государств – 7 человек.

«Бассейн» — это испытание на прочность, основная задача которого — отобрать для учебы самых способных и мотивированных. Поступающие получают доступ к обучающей программе на высококлассно оборудованных рабочих местах и погружаются в решение постепенно усложняющихся задач по программированию. При этом искать необходимую информацию им приходится самостоятельно и в условиях жестких временных ограничений («дедлайнов»).

Валерия Заболотная, руководитель «Школы 21»:

«Первый отборочный «бассейн» прошел в соответствии с нашими планами, «выплыло» столько участников, сколько мы приблизительно и ожидали. Пройти первый «бассейн» и дойти до финального экзамена смогли 303 из 500 человек. Из них в течение этой недели по результатам экзамена будут выбраны те, кому предложат обучение в «Школе 21. Уже сейчас виден высокий уровень навыков наших будущих студентов. Так что я уверена, что по итогам их обучения в «Школе 21» мы будем гордиться нашими выпускниками».

Мария, участник первого отборочного «бассейна»:

«Спасибо «Школе 21» за возможность погрузиться с головой в столь интересный мир программирования! Я прошла так называемый «бассейн» – отборочный этап длинною 26 дней, необходимый для поступления в инновационную школу программирования без учителей и лекций. Вчера был сдан финальный экзамен, впереди долгое ожидание результатов. И независимо от того, смогла я поступить или нет, этот месяц я буду вспоминать с величайшим удовольствием. Он был полон открытий, общения с единомышленниками, побед и неудач. Это бы невероятно бешеный темп – жизнь в режиме надвигающихся дедлайнов! Это было невероятно интересное приключение. Надеюсь, скоро будет продолжение».

Всего до начала основного учебного процесса в «Школе 21» будет проведено три отборочных «бассейна».

С момента объявления об открытии школы поступило более 90 000 заявок от желающих пройти обучение и стать специалистом мирового уровня в области программирования.

Стать студентом школы сможет человек в возрасте от 18 до 30 лет, успешно прошедший отборочный конкурс. Оставить заявку на прохождение тестов и участие в конкурсе можно на сайте: http://www.21-school.ru.