Банк УРАЛСИБ выступил партнером образовательного проекта «Мама-предприниматель» в Одинцово

В подмосковном Одинцово прошел очередной этап федерального образовательного проекта по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель».

С приветственной речью к участникам и гостям конкурса обратился Председатель Правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров.

«Сегодня развитие женского предпринимательства – одно из наиболее актуальных и востребованных направлений в общей тематике поддержки малого бизнеса в России. Мы, как банк, уделяем особое внимание работе с женщинами-предпринимателями. Уже сегодня в УРАЛСИБе в режиме «одного окна» предприниматели могут получить весь комплекс продуктов и услуг, в числе которых кредитные продукты, РКО, нефинансовые сервисы, Университет бизнеса, а также помощь при выборе программы господдержки. Также, совместно с Министерством экономического развития и нашим партнером, компанией Amway, мы работаем над проектом по созданию экосистемы для начинающих предпринимателей и самозанятых граждан. Ключевая цель такой системы – всесторонняя поддержка бизнеса, как на этапе запуска, так и в период активного роста». Константин Бобров, Председатель Правления Банка УРАЛСИБ

Проект «Мама-предприниматель» проводится с целью формирования у будущих предпринимателей компетенций и навыков, необходимых для запуска собственного бизнеса. Организаторы проекта - Комитет по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Благотворительный фонд Amway «В ответе за будущее».

В экспертную комиссию вошли представители общественных организаций и бизнеса, в числе которых член Правления «ОПОРА РОССИИ», Председатель местного отделения «ОПОРА РОССИИ» в г. Серпухов, руководитель Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова, руководитель Ресурсного Центра «Свершение», член федеральной комиссии по социальному предпринимательству «ОПОРА РОССИИ» Светлана Налепова, заведующая кафедрой менеджмента МГИМО Елена Козловская и другие.

В течение пяти дней - с 3 по 7 сентября 2018 года – будущие предприниматели активно разрабатывали свои бизнес-идеи при поддержке профессиональных тренеров. Бесплатное обучение основам предпринимательства прошли 25 жительниц Московской области. В финале конкурса участники защищали свои проекты перед независимым жюри.

Победителем конкурса «Мама-предприниматель» в Одинцово и обладателем гранта в размере 100 тысяч рублей стала Надежда Ферапонтова. Проект Надежды – «Яркие рубашки для стильных ребят Mapache» - был признан жюри наиболее интересным.

Банк УРАЛСИБ традиционно выступает партнером проекта «Мама-предприниматель». В рамках партнерства участники проекта могут воспользоваться специальными предложениями от Банка, в числе которых бесплатное открытие расчетного счета и обслуживание его в течение 3-х месяцев, бесплатное обучение в Университете бизнеса банка УРАЛСИБ, а также возможность получения кредита на старт бизнеса.