РСХБ увеличил объемы льготного кредитования АПК

АО «Россельхозбанк» является основным участником государственной программы льготного кредитования АПК.

За 8 месяцев 2018 года Банк увеличил объем средств, предоставленных аграриям по ставке не выше 5% годовых до 118,5 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года данный показатель возрос на 93%. При этом 9,5 млрд рублей было направлено на поддержку отечественных предприятий – малых форм хозяйствования.

В соответствии с условиями программы клиенты Банка из различных сегментов агробизнеса могут получить финансирование как на инвестиционные, так и на текущие цели, в том числе на проведение сезонных сельскохозяйственных работ. Активное участие Банка в реализации программы способствует повышению эффективности доведения государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей, содействует решению задачи по повышению уровня продовольственной безопасности страны и росту экспортного потенциала отрасли АПК.

Всего с момента запуска программы РСХБ предоставил предприятиям агропромышленного комплекса порядка 225 млрд рублей на условиях льготного финансирования.