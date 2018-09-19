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РСХБ увеличил объемы льготного кредитования АПК

19 сентября 2018

АО «Россельхозбанк» является основным  участником государственной программы льготного кредитования АПК.

За 8 месяцев 2018 года Банк увеличил объем средств, предоставленных аграриям по ставке не выше 5% годовых до 118,5 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года данный показатель возрос на 93%. При этом 9,5 млрд рублей было направлено на поддержку отечественных предприятий – малых форм хозяйствования.

В соответствии с условиями программы клиенты Банка из различных сегментов агробизнеса могут получить финансирование как на инвестиционные, так и на текущие цели, в том числе на проведение сезонных сельскохозяйственных работ. Активное участие Банка в реализации программы способствует повышению эффективности доведения государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей, содействует решению задачи по повышению уровня продовольственной безопасности страны и росту экспортного потенциала отрасли АПК.

Всего с момента запуска программы РСХБ предоставил предприятиям агропромышленного комплекса порядка 225 млрд рублей на условиях льготного финансирования.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ СИА /
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