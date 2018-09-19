Бизнесмену из Приангарья запретили привлекать к работе иностранных граждан

Индивидуальный предприниматель из г. Усть-Илимска Иркутской области заключил договоры на проведение строительных работ с пятью гражданами из Узбекистана и одним из Таджикистана, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области. Однако, документы, разрешающие привлекать иностранных граждан к работе на территории России, у бизнесмена отсутствовали.

Таким образом, сообщает ведомство, индивидуальный предприниматель совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства). Усть-Илимским городским судом Иркутской области принято решение об административном приостановлении на 30 суток в виде запрета привлекать к трудовой деятельности иностранную рабочую силу, а также заключать гражданско-правовые договоры с иностранными гражданами.

В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав-исполнитель Усть-Илимского районного отдела судебных приставов УФССП России по Иркутской области выехал по адресу магазина предпринимателя, где последнему были вручены процессуальные документы.

Судебные приставы контролируют исполнение решения суда.