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В Ангарске приставы приостановили строительство

19 сентября 2018

Судебные приставы приостановили работы по строительству в Ангарске.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, жители 29 микрорайона г. Ангарска обратились с иском в Ангарский городской суд Иркутской области к ЗАО «Стройкомплекс» о запрете на совершение действий: строительных работ, работ по сносу зеленых насаждений на земельном участке, расположенного на пересечении Ангарского и Ленинградского проспектов, который был удовлетворен. 

Решение суда исполнено судебными приставами Ангарского районного отдела судебных приставов.

Строительные работы на участке приостановлены до решения суда.


/ СИА /
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