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В 10 млн рублей обошлось строительство смотровой площадки с видом на Братскую ГЭС

19 сентября 2018

Строительство смотровой площадки с видом на Братскую ГЭС – один из приоритетных проектов благоустройства города. Средства на реализацию проекта в размере 10 млн руб. в рамках социального партнерства выделила компания «ЕвроСибЭнерго», в структуру которой входит Братская ГЭС. 

<p>Фото: bratsk-city.ru</p>

Фото: bratsk-city.ru

Проектом предусмотрено строительство смотровых террас и обустройство прилегающей территории с установкой малых форм и обустройством парковки. В дальнейшем планируется в несколько этапов продолжить развитие прилегающей территории, в том числе, создать парк в честь строителей гидроэлекростанции.

По информации пресс-службы администрации Братска, сейчас выполнены работы по планировке территории, отсыпаны щебнем подходы к площадке, идет строительство смотровых террас. О ходе строительства мэру доложил Виктор Ларионов – директор Детско-юношеской спортивно-технической школы, руководящий реализацией проекта.

– Работы по сооружению смотровой площадки подходят к завершению. Предстоит еще сделать лестничный переход на террасы, установить ограждения и перила. Ограждения и перила уже сварены, выкрашены, остался только монтаж. Также по плану работ будут установлены указатель «Братская ГЭС», скамейки, обустроены клумбы и газоны. Эти работы планируем выполнить в течение двух ближайших недель, – сообщил Виктор Ларионов.

Сергей Серебренников сказал о необходимости выполнить грейдирование дороги, ведущей к объекту.

– Открытие смотровой площадки братчане очень ждут. Строительство объекта находится в центре внимания всего города, – отметил глава братской администрации.


<p>Фото: bratsk-city.ru</p>
/ СИА /
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